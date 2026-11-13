치킨집에서 점심까지 해결한다…bhc·BBQ·맘스터치, 한 끼 메뉴 경쟁

치킨을 저녁에 배달시켜 먹는 음식으로만 여기던 공식이 달라지고 있다. 쇼핑하다 간단히 먹는 순살치킨부터 점심 한 끼로 먹는 치킨덮밥, 혼자 즐기는 치킨버거까지 메뉴가 넓어지고 있다. 치킨 프랜차이즈들이 배달과 저녁 수요에 집중하던 기존 영업 방식에서 벗어나 점심과 간식 시장으로 고객 접점을 확대하는 모습이다.

다이닝브랜즈그룹 제공

13일 외식업계에 따르면 다이닝브랜즈그룹의 bhc는 지난달 서울 중구 현대시티아울렛 동대문점 지하 2층 식품관에 새로운 콘셉트의 매장을 열었다. 치킨과 버거, 라이스박스, 샐러드를 한곳에서 판매하는 매장이다.

'Pick Your Way(취향대로 골라 즐기기)'를 콘셉트로 내세웠다. 쇼핑객과 관광객이 식사 목적이나 취향에 따라 메뉴를 고를 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

대표 메뉴인 뿌링클과 콰삭킹, 맛초킹 등 순살치킨을 비롯해 클래식 치킨 버거와 뿌링클 치킨 버거 등 버거 4종을 판매한다. 밥과 치킨을 함께 먹는 뿌링클 라이스 박스, 맛초킹 라이스 박스와 샐러드 박스도 마련했다.

실제 판매 실적에서도 식사형 메뉴의 비중이 높았다. 개점 이후 판매 순위 1위는 뿌링클 순살이 차지했다. 뿌링클 라이스 박스와 샐러드 박스가 각각 2위와 3위에 올랐다. 후라이드 순살과 클래식 치킨 버거 세트가 뒤를 이었다.

눈에 띄는 부분은 판매 시간대다. 평일 오전 11시부터 오후 2시까지 발생한 매출이 전체 평일 매출의 46%를 차지했다. 주말에는 점심부터 저녁까지 상대적으로 고르게 판매됐다.

메뉴군별로는 라이스박스와 샐러드 등 박스류가 전체 매출의 34.4%로 가장 큰 비중을 기록했다. 치킨을 여러 명이 나눠 먹기보다 한 끼 식사로 구매하는 수요가 상당하다는 점을 보여주는 수치다.

매장은 주문한 음식을 직접 받아 식품관 공용 좌석에서 먹거나 포장하는 방식으로 운영된다. 별도의 치킨 전문점 좌석을 갖추는 대신 쇼핑시설의 식사 공간을 활용한다.

BBQ도 치킨 중심의 매장에서 벗어나 버거와 피자, 브런치 등을 함께 판매하는 복합 외식매장을 선보이고 있다.

대표 사례가 서울 송파구의 'BBQ 빌리지 송리단길점'이다. BBQ는 2022년 이 매장을 열면서 기존 치킨 전문점에 베이커리와 브런치, 피자, 파스타 등을 결합했다. 당시 오전 9시부터 오후 3시까지 브런치 메뉴를 운영하는 등 저녁 시간대에 집중됐던 치킨 소비를 낮 시간으로 확대하는 데 초점을 맞췄다.

이후 치킨버거까지 메뉴를 넓혔다. BBQ는 올해 9월 순살 치킨버거 마일드와 스파이시 제품을 선보였다. 두 제품 모두 치킨 패티를 사용하며 가격은 각각 6900원이다. 황금올리브치킨 한 마리와 버거를 함께 구성한 세트도 판매하고 있다.

치킨 한 마리를 주문하는 고객뿐 아니라 버거 하나로 식사를 해결하려는 소비자까지 겨냥한 구성이다. 치킨 전문점과 버거 전문점의 메뉴 구분이 점차 흐려지고 있는 셈이다.

맘스터치는 기존 버거·치킨 메뉴에 간식과 사이드메뉴를 추가하는 방식으로 판매 기회를 넓히고 있다.

지난 2월에는 일부 직영점에서 판매하던 '치킨치즈스틱'과 '미트칠리감자'를 전국 매장으로 확대 출시했다. 치킨치즈스틱은 튀긴 치킨 속에 모차렐라 치즈를 넣은 메뉴다. 미트칠리감자는 기존 케이준양념감자에 미트칠리소스를 더했다.

특히 미트칠리감자는 버거 세트를 주문할 때 기존 감자튀김 대신 선택할 수 있도록 했다. 맘스터치는 직영점에서 확인한 고객 반응을 바탕으로 전국 확대를 결정했다고 설명했다. 버거와 치킨을 주문할 때 추가 메뉴를 구매하도록 유도하는 동시에 간식 수요까지 확보하려는 전략이다.

맘스터치는 올해 직화불고기버거 2종을 출시하고, 고객 투표를 통해 과거 인기 메뉴를 다시 선보이는 '백 투 더 터치(Back to the TOUCH)' 프로젝트도 운영하고 있다. 기존 주력 제품에 신메뉴와 재출시 메뉴를 더해 소비자의 선택지를 늘리는 방식이다.

이들 브랜드의 공통점은 치킨을 먹는 시간과 방식을 넓히고 있다는 데 있다. bhc는 쇼핑몰에서 혼자 먹기 좋은 식사형 메뉴를 앞세웠고, BBQ는 치킨과 버거·브런치를 결합한 매장을 운영하고 있다. 맘스터치는 버거와 치킨에 간편한 사이드메뉴를 더해 식사와 간식 수요를 함께 겨냥한다.

치킨업계가 저녁 배달 중심의 판매 구조를 넘어 점심과 간식 시장까지 공략하는 가운데, 새로운 메뉴가 일시적인 관심을 넘어 지속적인 구매로 이어질지가 관건이다.

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