검은 맥주의 반전…커피 향 뒤에 스친 과일의 산뜻함 [이복진의 술래잡기]

검은 맥주라고 입안에 남는 인상까지 묵직한 것은 아니다. 커피를 떠올리게 하는 구수함 뒤로 산뜻한 과일의 느낌이 스친다. 진한 쓴맛을 예상하고 한 모금 마셨다가 의외의 가벼움에 다시 잔을 들게 된다. 서울브루어리가 체코 맥주 브랜드 부드바르와 함께 선보인 ‘서울 메이트 체코 다크 라거’ 이야기다.

생성형 인공지능(AI)로 제작한 서울 코리언 라이스 라거·서울 호펜바이세·서울 메이트 체코 다크 라거 특징

지난달 7일 출시된 서울 메이트를 계기로 CU 편의점에서 판매하는 서울브루어리 맥주 세 종류를 비교했다. ‘서울 코리언 라이스 라거’와 ‘서울 호펜바이세’, 그리고 서울 메이트다. 앞선 두 제품은 CU·주류 크리에이터 ‘술익는집’과의 협업으로 탄생했다. 서울 메이트는 부드바르의 글로벌 양조 협업 프로그램이 아시아에서 처음 선보인 결과물이다. 모두 500㎖ 캔이지만, 잔을 채우는 빛깔부터 입안에 남기는 여운까지 각기 다른 개성을 드러낸다.

◆맑고 경쾌한 첫 잔, 서울 코리언 라이스 라거

먼저 서울 코리언 라이스 라거를 잔에 따른다. 맑은 노란빛 위로 자잘한 탄산이 올라온다. 첫인상은 익숙한 라거에 가깝지만, 코를 가까이 대면 은근한 향이 느껴진다. 한 모금 머금으면 탄산이 경쾌하게 퍼진다. 세 제품 가운데 깔끔함과 청량감이 가장 먼저 다가온다.

깔끔하다고 향까지 비어 있는 것은 아니다. 가벼운 홉의 존재감이 뒤따르며 단조로움을 덜어낸다. 강한 향이나 쓴맛을 내세우기보다 다음 모금을 편하게 받아들이도록 균형을 맞춘 인상이다.

독일산 맥아에 국내산 쌀을 약 30% 사용했다. 쌀과 귀리를 본 당화 전에 함께 가열하고, 저온 발효와 장기 숙성을 거쳐 깔끔한 마무리를 구현했다는 것이 양조장 설명이다. 알코올 도수는 4.7%다.

곁들일 음식으로는 매콤한 양념 요리가 떠올랐다. 맥주의 향이 지나치게 앞서지 않아 음식의 양념과 부딪칠 부담이 적어 보인다. 매운맛이 입안에 남을 때 한 모금씩 곁들이기 좋은 쪽이다.

◆부드러움 위로 피어나는 홉 향, 서울 호펜바이세

서울 호펜바이세로 넘어가면 빛깔부터 한층 짙어진다. 라이스 라거의 맑은 노란빛과 달리 탁한 황금빛이 돈다. 향의 존재감도 커진다. 잔을 가까이 가져가면 화사한 홉 향이 먼저 반긴다.

호펜바이세는 밀맥주의 부드러운 질감에 홉의 향을 더한 스타일이다. 서울브루어리는 바이젠 효모에서 오는 바나나·정향 계열 풍미에 시트라와 만다리나 바바리아 등의 홉을 활용해 감귤류·열대과일 계열 향을 겹쳤다고 설명한다. 알코올 도수는 세 제품 중 가장 높은 5.2%다.

시음에서는 부드러운 질감 사이로 가벼운 탄산이 느껴졌다. 끝에는 살짝 새콤하게 다가오는 상큼함이 남았다. 이 인상이 홉의 쌉쌀함과 맞물리면서 어느 한쪽이 지나치게 튀지 않았다. 향은 분명하지만 맛의 각 요소가 서로 밀어내지는 않는다.

향을 충분히 즐기고 싶다면 안주는 담백한 편이 좋겠다. 당면을 넣은 만두처럼 양념과 향이 강하지 않은 음식을 곁들이면 맥주 자체의 개성에 좀 더 집중할 수 있을 듯하다.

◆커피에 아이스티 한 모금? 서울 메이트 체코 다크 라거

마지막은 서울 메이트다. 어두운 빛깔과 은근한 커피 풍미에 묵직한 맛을 예상하지만, 실제 인상은 한결 산뜻하다. 색만으로 맛의 무게를 가늠하기 어렵다는 것을 보여주는 맥주다.

서울 메이트에는 체코 전통 양조 방식인 ‘디콕션 매싱’을 적용했다. 당화 과정에서 맥아 혼합물 일부를 따로 끓인 뒤 다시 합치는 방식이다. 여기에 국내산 쌀과 흑미를 활용했다. 알코올 도수는 라이스 라거와 같은 4.7%다.

잔에서는 강한 탄내나 묵직한 쓴맛보다 은은한 커피 풍미가 먼저 잡힌다. 비유하자면 아메리카노에 아이스티를 조금 섞은 듯하다. 커피를 연상시키는 구수함 사이로 체리 같은 과일의 상큼함도 스친다. 커피나 체리가 들어갔다는 뜻은 아니다. 시음 과정에서 떠오른 향미를 익숙한 맛에 빗댄 표현이다.

탄산의 자극도 라이스 라거보다 얌전하게 느껴졌다. 검은 빛깔에 비해 입안의 무게감은 크지 않다. 진한 볶은 맛과 묵직함을 찾는 이보다는 다크 라거를 처음 접하는 이에게 권하고 싶은 쪽이다.

안주로는 일본식 닭튀김인 가라아게가 떠올랐다. 짭짤한 간과 바삭한 튀김옷, 닭고기의 고소함이 맥주의 은근한 커피 풍미와 어울릴 듯하다.

◆청량함에서 향으로, 마지막은 검은 맥주의 반전

세 제품을 비교한다면 라이스 라거, 호펜바이세, 서울 메이트 순으로 맛보기를 권한다. 깔끔한 청량감에서 화사한 향으로, 다시 구수한 볶은 풍미로 옮겨가며 차이를 살피기 좋았다.

기자의 선호는 시음 순서와 반대였다. 서울 메이트, 호펜바이세, 라이스 라거 순이다. 특히 서울 메이트는 어두운 색에서 예상한 무게감과 실제 입안에서 느껴지는 산뜻함 사이의 간격이 흥미로웠다.

세 캔의 개성을 가른 것은 단순한 맛의 강약이 아니었다. 라이스 라거는 깔끔함을 앞세우고, 호펜바이세는 부드러운 질감 위로 향을 펼친다. 서울 메이트는 구수함 뒤에 상큼한 여운을 남긴다. 검은 맥주는 무겁고, 맑은 맥주는 심심할 것이라는 예상에서 한발 벗어나면 편의점 냉장고 앞에서 고를 수 있는 취향도 조금 넓어진다.

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