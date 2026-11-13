오세훈 “李대통령, 조작기소 특검법 거부권 행사하라…마지막 기회”

오세훈 서울시장이 13일 이재명 대통령에게 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 이른바 ‘조작기소 특검법’에 재의요구권(거부권)을 행사하라고 촉구했다.

오 시장은 이날 페이스북에 ‘대통령이 선택하십시오’라는 제목의 글을 올려 “조작기소 특검법이 국무회의 의결을 앞두고 있다”며 “오로지 대통령 한 사람의 공소를 취소하기 위해 끝내 건너지 말아야 할 강을 건너려 한다”고 말했다.

오세훈 서울시장. 뉴스1

오 시장은 이용철 법무부 장관 후보자 지명도 대통령의 공소취소를 염두에 둔 인사라고 주장했다. 그는 이 후보자가 이 대통령과 같은 법무법인에서 일하고 성남시장직 인수위원회에 참여한 이력을 거론하며 “법무부가 법치를 수호하는 국가기관이 아니라 대통령 개인의 사법 리스크를 관리하는 전담 부처로 전락할 판”이라고 비판했다.

오 시장은 “대통령 한 사람을 위해 사법체계를 뒤흔들고 수사기관을 동원하고 급기야 법무부마저 사유화하는 행태는 최악의 독재국가에서나 있을 법한 일”이라며 “국민이 피땀 흘려 쌓아 올린 국격과 국가경쟁력을 대통령과 집권여당이 제 손으로 허물어뜨리고 있다”고 질타했다. 이어 “그런데 정작 이 모든 사태의 당사자인 이 대통령은 한마디 말이 없다”며 “대통령 한 사람의 공소취소 때문에 국론이 분열의 파국으로 치닫고 있는데도 마치 자신과는 무관한 일인 양 침묵으로 일관하고 있다”고 직격했다.

오 시장은 또 특검법 공포안이 상정될 국무회의를 이 대통령 대신 국무총리가 주재할 가능성이 거론되는 것을 두고는 “지금까지 민주당의 무도한 폭주를 지켜보더니 마지막 순간까지 국무총리를 앞세우는 비겁한 처신”이라며 “자신의 공소취소를 위한 법안에 직접 의사봉을 두드리는 것이 그토록 부끄럽다면 애초에 이런 일이 벌어지지 않도록 막았어야 한다”고 날을 세웠다. 지난 6일 국회 본회의를 통과한 조작기소 특검법 공포안은 이달 17일 열리는 국무회의에 상정될 것으로 알려졌다.

오 시장은 “이 대통령은 이제라도 조작기소 특검법에 거부권을 행사하라”며 “이것이 국민이 대통령께 드리는 마지막 기회가 될 것”이라고 밝혔다. 오 시장은 “그마저 거부한다면 그날은 이재명 정권에 대한 돌이킬 수 없는 국민의 심판이 시작되는 날로 기록될 것”이라며 “정녕 그 길을 갈 것인지, 이제 대통령이 선택하라”고 압박했다.

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