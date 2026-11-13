박하나, 김태술과 결혼반지 대신 주식 주고받았다…수익률 75%

배우 박하나가 전 농구선수 출신 남편 김태술과 결혼반지 대신 주고받은 주식으로 상당한 수익을 올렸다고 밝혔다.

지난 12일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서는 배우 이유리가 10년째 친분을 이어오고 있는 박하나를 집으로 초대, 함께 요리하며 대화를 나누는 모습이 공개됐다.

KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 방송화면 캡처

이유리는 박하나의 남편 김태술에 대해 “엄청 검소하다”고 언급하며 두 사람의 결혼 선물에 관한 이야기를 꺼냈다. 그는 “커피숍에서 만나서 결혼 선물로 다른 것을 하지 말고 서로 주식을 사주자고 제안했다는 이야기를 들었다”고 말했다.

이에 박하나는 실제로 결혼반지를 맞추는 대신 서로에게 주식을 선물했다고 설명했다. 특히 해당 주식의 수익률이 75%에 이른다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 이유리는 이야기를 듣고 “하나 남편이 현명했다”며 감탄했다.

두 사람의 주식 투자 이야기는 앞서 다른 방송에서도 공개된 바 있다. 김태술은 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서 결혼 예물로 주식을 주고받은 사실을 언급하며 “소유욕이 없는 편이라 물건으로 인한 기쁨은 일주일이 가지 않는다. 차라리 주식이 오르면 더 좋을 것 같다”고 말했다. 그는 투자 수익을 활용해 박하나에게 반지를 추가로 선물했다고 덧붙였다.

이날 방송에서는 두 사람이 결혼을 결심하게 된 과정도 소개됐다. 이유리가 누가 먼저 결혼을 제안했느냐고 묻자, 박하나는 “처음 만날 때부터 이 사람이 결혼하기 괜찮은 상대라고 생각했는데 어느 날 식장을 보고 있더라”며 “누가 결혼하자는 말은 하지 않았지만 자연스럽게 서로 결혼을 준비했다”고 설명했다.

박하나는 김태술과 2025년 6월 결혼했다. 김태술은 프로농구 선수로 활약한 뒤 지도자와 방송 활동 등을 하고 있다.

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