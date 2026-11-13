맥주 팔아 장학금 10억 넘게 쌓았다…유통업계의 지역 인재 키우기

맥주와 음료를 판매한 수익금 일부가 지역 학생들의 장학금으로 돌아가고 있다. 생산공장이 자리한 지역에 수십 년간 장학금을 전달하는 기업이 있는가 하면, 매장에서 일하는 대학생의 등록금이나 인공지능(AI) 연구인력의 학업을 지원하는 곳도 있다.

오비맥주 제공

13일 유통업계에 따르면 오비맥주와 하이트진로, 롯데칠성음료 등은 생산시설이 위치한 지역에서 장학사업을 이어가고 있다. 상미당홀딩스와 농심그룹 율촌재단도 각각 대학생과 AI 연구인재를 대상으로 교육 지원사업을 운영하고 있다.

오비맥주는 지난 12일 자사 대표 브랜드 카스 생산공장이 위치한 경기도 이천시에 지역 인재 육성을 위한 장학금 870여만원을 기탁했다.

이천시청에서 열린 기탁식에는 김두영 오비맥주 이천공장장, 강석빈 성남지점장, 최정욱 수도권역 본부장을 비롯해 성수석 이천시장, 임기배 이천시민장학회 이사장, 이천상사 이상철 대표 등이 참석했다.

장학금은 이천공장에서 생산된 오비맥주 제품의 판매 수익금 일부로 마련됐다. 경제적으로 어려운 환경에서 학업을 이어가는 이천 지역 학생들의 교육 지원에 사용될 예정이다.

오비맥주는 2009년부터 이천시에 장학금을 전달해 왔다. 회사가 이번에 발표한 이천 지역 누적 기탁액은 약 3억7400만원이다. 이천을 비롯해 광주·청주 등 생산공장이 있는 3개 지역에 전달한 장학금은 총 13억3000만원에 달한다.

하이트진로도 이천 지역 학생들에게 장학금을 지원하고 있다.

하이트진로 이천공장은 지난달 19일 이천시민장학회에 장학금 1350만원을 기탁했다. 경제적인 어려움에도 학업에 힘쓰는 지역 학생들을 지원하기 위한 기금이다.

하이트진로는 1998년부터 이천 지역 장학사업을 이어왔다. 누적 기탁액은 10억원을 넘어섰다. 지난해에도 5월과 11월 두 차례에 걸쳐 각각 1350만원을 전달했다.

롯데칠성음료 역시 생산공장이 있는 전북 군산에서 장학사업을 운영하고 있다.

롯데칠성음료는 지난 7월 15일 군산교육발전진흥재단에 장학금 1500만원을 전달했다. 군산과 전북 지역에서 판매된 청하, 백화수복, 처음처럼, 새로 등 주류 제품의 판매 수익금 일부로 조성된 기금이다.

롯데칠성음료는 1999년부터 '내고장 사랑 캠페인'을 통해 지역 교육사업을 후원하고 있다. 특히 2017년부터는 상·하반기 각각 1500만원씩 연간 3000만원을 정기적으로 기탁하고 있다. 지난 7월 기준 누적 장학금은 5억2500만원이다. 장학금은 군산 지역 학생들의 교육과 인재 육성사업에 사용된다.

지역 학생뿐 아니라 기업 매장에서 일하는 대학생들에게 직접 장학금을 지원하는 사례도 있다.

상미당홀딩스는 파리바게뜨와 배스킨라빈스, 던킨, 파스쿠찌 등 계열 브랜드 매장에서 근무하는 대학생을 대상으로 '상미당 행복한 장학금' 사업을 운영하고 있다.

2012년 시작된 이 사업은 학업과 생계를 병행하는 대학생들의 등록금 부담을 덜어주기 위해 마련됐다. 매장에서 근무하는 대학생뿐 아니라 경제적 지원이 필요한 외부 대학생도 장학금을 받을 수 있다.

상미당홀딩스 행복한재단은 지난 3일 올해 2학기 장학생 150명에게 총 2억7000만원을 전달했다고 밝혔다. 계열 브랜드 매장에서 근무하는 대학생 120명과 한국장학재단을 통해 선발한 외부 장학생 30명이 지원 대상이다.

장학생 1인당 180만원씩 지급됐다. 이번 학기까지 상미당홀딩스가 지원한 누적 장학생은 3227명, 장학금은 약 57억원에 달한다.

농심그룹 율촌재단은 AI 분야 연구인재 육성에 나서고 있다.

서울대학교 AI연구원은 지난 9월 11일 농심그룹 율촌재단의 후원으로 '2026년도 율촌AI 장학생' 장학증서 수여식을 열었다.

올해 선발된 장학생은 43명으로, 총 4억1400만원의 장학금이 지급됐다. 2020년 장학사업이 시작된 이후 누적 지원 인원은 195명, 지원액은 17억3600만원에 이른다.

장학금은 AI 원천기술 연구자를 비롯해 다른 학문과 AI를 접목하는 응용연구 인재 등에게 지급된다. 학업과 연구 단계에 따라 4개 부문으로 나눠 지원한다.

식음료 기업들의 장학사업은 지원 대상과 방식에서 차이를 보인다. 오비맥주와 하이트진로, 롯데칠성음료는 생산공장이 위치한 지역 학생들에게 장학금을 전달하고, 상미당홀딩스는 매장에서 일하는 청년을 비롯한 대학생들의 등록금을 지원한다. 농심그룹 율촌재단은 AI 분야의 전문 연구인력 육성에 초점을 맞췄다.

공통점은 장기간 지원을 이어오고 있다는 것이다. 하이트진로와 롯데칠성음료는 1990년대부터, 오비맥주와 상미당홀딩스의 장학사업은 각각 2009년과 2012년부터 운영돼 왔다. 생산공장이 있는 지역의 학생부터 생계와 학업을 병행하는 대학생, 첨단기술 연구인력까지 지원 대상도 넓어지고 있다.

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