뮤지컬 거장 앤드류 로이드 웨버 첫 내한

‘캣츠’와 ‘지저스 크라이스트 수퍼스타’ 등 뮤지컬 명작을 작곡한 앤드류 로이드 웨버가 한국에 처음으로 온다. 올해로 초연 40주년을 맞은 대표작 ‘오페라의 유령’ 한국 공연을 기념하기 위해서다.

뮤지컬 ‘오페라의 유령’ 작곡가 앤드류 로이드 웨버. 에스앤코 제공

15일 뮤지컬 제작사 에스앤코에 따르면 로이드 웨버는 40주년 스페셜 시즌 연습실을 찾고 19일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 국내 취재진을 만난다.로이드 웨버는 1970년 ‘지저스 크라이스트 수퍼스타’로 이름을 알린 뒤 ‘에비타’ ‘캣츠’ ‘오페라의 유령’ ‘선셋 블러바드’ ‘스쿨 오브 락’을 만들었다. 에미·그래미·아카데미·토니상을 모두 받았고 2024년 4월에는 찰스 3세 국왕으로부터 가터 훈장 기사로 임명됐다. 런던 팔라디움과 드루리 레인을 비롯한 런던 극장 6곳을 소유하고 있으며 신작 ‘일루셔니스트’를 준비중인 뮤지컬 거장이다.

우리나라에선 2001년 한국어로 처음 무대에 오른 뮤지컬 ‘오페라의 유령’은 7개월 동안 24만 명을 불러 모았다. 제작사는 이 숫자가 당시 국내 뮤지컬 시장의 1년 전체 관객 수를 넘었다고 설명한다. 대형 라이선스 뮤지컬을 장기 공연으로 운영하는 제작 체계도 이 작품과 함께 자리 잡았다. 공식 첫 방한에서 로이드 웨버는 연습 중인 한국 배우·제작진을 만난 뒤 간담회에서 작품의 40년 여정과 자신의 음악 세계를 이야기할 예정이다.

‘오페라의 유령’은 1986년 런던 웨스트엔드, 1988년 브로드웨이에서 초연했다. 제작사 집계로 23개 언어로 공연돼 1억6000만 명 이상이 봤다. 파리 오페라극장 지하에 숨어 사는 얼굴 없는 천재 음악가가 젊은 소프라노 크리스틴을 무대의 주인공으로 키우며 집착에 빠지는 이야기다. 이번 방문은 40주년을 맞은 각국 프로덕션 순회의 일부다. 제작사에 따르면 로이드 웨버는 뉴욕·호주·상하이·도쿄 등 이 작품이 공연 중인 도시를 차례로 찾고 있다. 서울이 이 목록에 들어간 것은 한국이 이 작품의 주요 시장으로 자리 잡았다는 뜻으로 읽힌다. ‘오페라의 유령’ 40주년 스페셜 시즌에서 유령 역은 최재림·전동석·박강현, 크리스틴 역은 이해원·최선호, 라울 역은 송원근·김성식이 맡는다. 서울 블루스퀘어 우리은행홀에서 12월 22일부터 2027년 2월 28일까지.

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