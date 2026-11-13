일본과 연대 소리 높이는 최태원 "상설 협력 플랫폼 준비" [리더의 나침반]

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장이 한일경제연대를 지속해 추진하기 위한 ‘빅텐트’(Big Tent)형 상설 협력 플랫폼을 준비하고 있다고 밝혔다.

13일 최종현학술원에 따르면, 최 회장은 지난 12일 최종현학술원과 동아시아연구원이 서울 강남구 한국고등교육재단 콘퍼런스홀에서 공동 개최한 ‘한일경제연대 로드맵 구상 콘퍼런스’에서 영상 기조연설을 통해 이같이 말했다.

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장이 12일 서울 강남구 한국고등교육재단 컨퍼런스홀에서 최종현학술원과 동아시아연구원이 공동 개최한 ‘한일경제연대 로드맵 구상 컨퍼런스’에서 영상 기조연설을 하고 있다. 최종현학술원 제공

이날 최 회장은 한일경제연대의 비전을 구체적인 실행 전략으로 발전시켜야 한다고 강조했다. 그는 3년 뒤 달성할 경제협력 수준, 5년 뒤 공동 성과를 창출할 산업과 완화해야 할 제도적 장벽, 10년 뒤 기업과 국민이 실질적인 혜택을 체감할 수 있는 경제연대의 모습을 단계별로 구체화하자고 제안했다. 산업별 협력 기회를 발굴하고 인력과 자본의 이동을 제약하는 장벽을 낮추는 등 실현 가능한 분야부터 협력을 확대해야 한다는 설명이다.

특히 최 회장은 경제연대의 지속적인 추진 기반으로 양국 경제계와 학계, 연구기관 등 다양한 주체의 역량을 결집하는 ‘빅텐트’형 상설 협력 플랫폼을 준비하고 있다고 밝혔다. 기존 기관들이 축적한 협력 성과를 공유하고 공동 과제를 발굴해 구체적인 정책과 사업으로 연결하기 위한 구상이다.

최 회장은 “로드맵이 우리가 나아갈 길을 제시한다면, 플랫폼은 그 길을 함께 걸어갈 힘을 모으는 기반이 될 것”이라며 한일경제연대의 중장기 방향을 설정하는 동시에 이를 실행할 협력 주체들의 역량을 결집해야 한다고 강조했다.

이번 컨퍼런스는 최종현학술원과 동아시아연구원이 지난 1년간 한일 양국 전문가들과 공동으로 진행한 연구 성과를 공유하 한일 연구진은 경제안보와 공급망 협력을 중심으로 한 ‘생존의 연대’, 첨단기술과 산업혁신을 위한 ‘혁신의 연대’, 문화·인적 교류를 통한 ‘매력의 연대’를 3대 협력 축으로 제시했다. 에너지·핵심광물 공동조달과 AI·반도체 협력, 디지털 산업 경쟁력 강화는 물론 고령화와 지역 소멸 등 양국이 공통으로 직면한 구조적 문제까지 협력 범위를 확대해야 한다고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지