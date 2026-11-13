사유리 아들 젠, 6개 국어 배운다…“아랍어를 가장 좋아해”

방송인 사유리의 아들 젠이 한국어와 일본어, 영어에 이어 중국어·스페인어·아랍어까지 총 6개 국어를 배우고 있는 것으로 알려졌다.

사유리는 지난 11일 자신의 유튜브 채널 ‘사유리 임미다’에 공개한 영상에서 지인들과 자녀 교육에 관한 이야기를 나누며 젠의 일주일 일정을 소개했다.

유튜브 채널 ‘사유리 임미다’ 채널

사유리에 따르면 젠은 월요일에 아랍어, 화요일에 스페인어, 수요일에 중국어 수업을 받는다. 목요일은 별도 언어 수업이 없으며, 금요일에는 축구를 하고 토요일 오전에는 다시 스페인어를 배운다.

특히 사유리는 젠이 아랍어를 좋아한다는 사실을 전했다. 그는 “젠이 아랍어를 무척 좋아한다. 우리가 생각하기에는 어려울 것 같지만 젠은 중국어가 훨씬 어렵다고 한다”며 “아랍어 선생님이 두 시간씩 수업하러 오는데 매일 왔으면 좋겠다고 할 정도”라고 말했다.

여러 언어를 동시에 배우면 혼란스럽지 않겠느냐는 지인의 질문에 사유리는 수업이 놀이 중심으로 진행된다고 그는 사유리는 “모든 수업이 앉아서 공부하는 방식이 아니라 계속 놀면서 진행된다. 젠도 재미있어한다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘사유리 임미다’ 채널

다만 외국어 학습에만 집중하는 것은 아니라고 말했다. 그는 “중국어 수업 때는 선생님 무릎에 앉아서 TV를 보고 있더라. 뭐하고 있는지 모르겠다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

사유리는 앞서 아들에게 여러 언어를 가르치는 이유도 밝힌 바 있다. 언어를 익히면 훗날 어느 나라에서든 생활할 수 있고, 아이 스스로 삶의 터전을 선택할 기회가 넓어진다는 것이다. 과거 유튜브 출연 당시에는 “젠이 외국어 선생님을 롤모델로 삼아 9개 국어를 구사하고 싶어 한다”고 전하기도 했다.

일본 출신인 사유리는 2020년 11월 일본에서 정자를 기증받아 결혼하지 않은 상태로 아들 젠을 출산했다. 이후 방송과 유튜브를 통해 아들과 함께하는 일상을 공개하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지