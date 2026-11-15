‘세월은 흘러가도 산천은 안다’… 5·18 유족 14명이 출연하는 연극 ‘오월어머니의 노래’

1980년 5월 광주에서 아들과 남편과 동생을 잃은 어머니 14명이 연극 무대에 선다. 이들이 46년 동안 붙들어 온 기억을 전문 배우 28명과 함께 무대 위에서 펼친다.

‘2026 오월어머니의 연극: 세월은 흘러가도 산천은 안다’에 출연하는 오월어머니들. 국립아시아문화전당 제공

국립아시아문화전당은 21일 광주 문화전당 예술극장 극장2에서 ‘2026 오월어머니의 연극: 세월은 흘러가도 산천은 안다’를 시범 공연한다고 15일 밝혔다. 5·18민주화운동 유족인 오월어머니들이 직접 출연하고 서이숙·박형준·강지은 등 배우들이 어머니들의 젊은 시절과 가족을 연기한다. 출연진은 모두 42명이다. 실제 인물과 기록을 바탕으로 한 기록서사극이다.

1막은 1980년 5월 이전 평범했던 가족들의 일상에서 출발해 5·18 당시의 광주로 들어간다. 2막은 그 뒤의 시간을 따라간다. 어머니들이 겪은 고통과 진상규명 활동, 망월동 묘역을 지키려던 노력, 옛 전남도청 복원 운동이 차례로 이어진다. 비극의 순간보다 그 이후 수십 년을 무대의 중심에 놓은 구성이다. 학살 그 자체보다 남겨진 사람들이 어떻게 살아왔는지를 묻는 연극이다.

출연진 명단은 김길자 어머니와 아들 문재학, 박행순 어머니와 동생 박관현, 정동순 어머니와 남편 조사천, 임근단 어머니와 아들 김경철 등으로 어머니와 가족의 이름을 짝지어 적었다. 배우들은 이 가족들을 한 사람씩 맡는다. 강지은은 이근례 어머니의 젊은 시절을, 박형준은 이향란 어머니의 남편 김운기를 연기한다. 서이숙은 이야기를 이끄는 보훈해설사 역이다. 문화전당은 이들 14명을 ‘오월 복원 지킴이 어머니’로 소개했다. 실제 유족과 그들의 젊은 날을 연기하는 배우가 한 작품 안에 함께 서는 무대다.

이번 연극은 문화전당이 2021년부터 이어온 ‘오월어머니의 노래’를 확장한 작업이다. 어머니들은 그동안 자신의 이야기를 노래로 만들어 국내외 무대에서 불러왔다. 올해는 표현 방식을 노래에서 연극으로 넓혔다. 노래가 기억의 한 장면을 압축한다면 연극은 사건의 앞뒤와 긴 시간의 흐름을 펼쳐 보일 수 있다. 46년이라는 세월 자체를 이야기하려는 작업이 연극이라는 형식을 택한 이유로 읽힌다.

대본을 쓴 양수근 작가는 한국극작가협회 부이사장으로 5·18을 다룬 희곡 ‘오월의 석류’로 2013년 거창국제연극제 희곡공모 대상을 받았다. 연출은 극단 파수꾼 대표 이은준이 맡았다.



김상욱 국립아시아문화전당장은 이번 공연이 1980년 5월의 아픔을 기억하는 데 그치지 않고 46년 동안 진실을 위해 살아온 오월어머니들의 삶을 조명하는 무대라고 밝혔다.

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