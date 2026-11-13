젠슨 황 퇴진 후폭풍…월가, 엔비디아 목표주가 최대 60% 낮췄다

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진을 둘러싼 불확실성이 커지면서 월가 투자은행들이 엔비디아의 목표주가를 잇달아 낮추고 있다. 황 CEO가 30년 넘게 이끌어온 기술 개발과 경영 전략, 주요 고객사와의 협력 관계가 흔들릴 수 있다는 우려가 반영된 것이다. 반면 엔비디아의 중장기 성장 가능성을 여전히 긍정적으로 평가하는 시각도 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

12일(현지시간) CNBC가 로이터와 씨티그룹 자료를 바탕으로 집계한 결과 베어드는 엔비디아 목표주가를 기존 500달러에서 200달러로 60% 낮추고 투자의견을 ‘중립’으로 하향했다.

에버코어ISI도 목표주가를 465달러에서 186달러로 60% 내리고 투자의견을 ‘인라인’(시장수익률 수준)으로 조정했다.

다른 투자은행들도 목표주가를 줄줄이 낮췄다. BMO캐피털마켓츠는 340달러에서 240달러로, RBC는 330달러에서 230달러로 각각 인하했다.

뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌리서치는 350달러에서 280달러로, 씨티그룹은 285달러에서 225달러로 낮췄다. 웰스파고와 요크빌 아이브스도 각각 300달러, 225달러로 하향 조정했다.

다만 씨티그룹과 BofA는 ‘매수’, 웰스파고와 RBC는 ‘비중확대’ 의견을 고수했다. 모건스탠리는 목표주가 300달러와 ‘비중확대’ 의견을 유지했지만, 엔비디아를 최선호 종목 명단에서는 제외했다.

월가의 우려는 반도체 수요보다 황 CEO의 경영 공백에 집중돼 있다. 제품 개발과 경영 전략, 주요 고객사와의 관계에서 핵심 역할을 해온 황 CEO의 퇴진으로 후임 경영진이 기존 기술 경쟁력과 AI 인프라 투자 전략을 이어갈 수 있을지가 기업가치 평가의 변수로 떠올랐다.

일부 분석가는 승계 문제를 더 큰 위험으로 지목했다. 오펜하이머는 황 CEO의 후임자가 뚜렷하지 않다는 이유로 목표주가 제시를 철회했고, 핵심 기술 인력의 동반 이탈 가능성도 우려했다. 번스타인도 목표주가를 400달러에서 200달러로 절반 낮추며 추가 의혹에 따른 투자 부담을 지적했다.

반면 블룸버그 인텔리전스의 쿤잔 소바니 애널리스트는 경영권 승계와 주가 변동성 위험은 커졌지만, 2027~2028 회계연도 실적 전망을 수정할 단계는 아니라고 평가했다.

한편, 이 같은 경영 불확실성은 주가에도 반영됐다. 엔비디아 주가는 12일(현지시간) 뉴욕증시에서 전 거래일보다 4.3% 하락한 166.19달러에 마감했다. 장중에는 148.80달러까지 떨어져 52주 최저가를 기록했고, 시가총액도 한때 6020억달러(약 801조원) 줄어든 3조5930억달러까지 쪼그라들며 MS에 2위 자리를 내줬다.

이후 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 줄여 종가 기준 시총은 약 4조130억달러를 기록했다.

로이터통신에 따르면 피델리티의 개인투자자 플랫폼에서는 엔비디아 매수 주문이 매도 주문의 5배에 달했다.

엔비디아 이사회는 황 CEO의 후임자가 정해질 때까지 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다고 밝혔다.

엔비디아는 오는 17일 3분기 실적을 예정대로 발표할 계획이다.

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