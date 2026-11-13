부산 사립학교 사무직원 채용에 242명 몰려… 경쟁률 22대 1

부산지역 사립학교 사무직원 공개채용에 242명이 몰리며 22대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 전국 시·도교육청 가운데 처음으로 사립학교 사무직원 채용업무를 위탁받아 진행하는 이번 시험에 지원자가 대거 몰리면서 공공기관 주도의 공정하고 투명한 채용 방식에 대한 관심이 높아지고 있다.

부산시교육청은 지난 11일 마감한 ‘2027년 사립학교 사무직원 공개경쟁채용’ 원서접수 결과, 11명 모집에 242명이 지원해 평균 22대 1의 경쟁률을 보였다고 13일 밝혔다.

부산시교육청이 전국 최초로 사립학교 사무직원 채용업무를 위탁받아 진행하는 사립학교 사무직원 공개채용에 242명이 몰리며 22대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 부산교육청 제공

이번 채용은 6개 학교법인 소속 9개 학교에서 근무할 사무직원 11명을 선발하는 것으로, 교육청이 채용절차를 위탁받아 진행하는 전국 최초 사례다. 학교법인의 채용업무 부담을 덜어주는 동시에 선발 과정의 공정성과 투명성을 높이기 위해 도입됐다.

직렬별로는 사무운영 9급이 8명 모집에 218명이 지원해 27.3대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했고, 시설관리 9급은 3명 모집에 24명이 지원해 8대 1의 경쟁률을 나타냈다.

지원자들은 이달 25일 인·적성검사를 시작으로 28일 부산교육청 면접과 다음달 7일 학교법인 면접을 거친다. 최종합격자는 12월 9일 발표되며, 합격자들은 2027년 1월 1일부터 해당 학교법인 소속 학교에 배치될 예정이다.

김석준 부산교육감은 “전국 최초로 시행하는 사립학교 사무직원 위탁채용에 많은 지원자가 관심을 보인 만큼 남은 절차도 공정하고 투명하게 진행하겠다”며 “학교 현장에 필요한 우수한 인재를 선발할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지