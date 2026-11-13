유신독재에 맞선 선언문·기자 취재수첩 예비문화유산 선정

유신독재에 맞선 학생들의 저항 정신과 당시 시위 현장을 기록한 기자의 취재 원고가 국가가 인정한 역사적 유산으로 남게 됐다. 1979년 부마민주항쟁 당시 부산대 학생이 등사해 배포한 민주투쟁선언문과 언론 통제가 극심했던 상황에서 마산의 시위 현장을 취재한 기자의 원고가 예비문화유산으로 선정되면서다.

13일 부산시에 따르면 부마민주항쟁기념재단이 소장한 ‘부마민주항쟁 민주투쟁선언문’과 ‘부마민주항쟁 김택용 취재원고’ 등 2건 114점이 국가유산청의 예비문화유산으로 선정됐다.

1979년 10월15일 부산대생 신재식씨가 등사해 배포한 민주투쟁선언문

이번에 선정된 기록물은 부마민주항쟁의 발발과 전개 과정을 직접 보여주는 1차 사료라는 점에서 의미가 크다. 특히 선언문은 독재에 맞선 시민과 학생들의 저항 의지를, 취재 원고는 당시 언론 통제 속에서도 현장을 기록하려 했던 기자의 시선을 담고 있어 민주화운동의 역사적 실체를 입체적으로 보여준다.

부마민주항쟁 민주투쟁선언문은 당시 배포된 3종의 선언문 가운데 하나로, 1979년 10월15일 부산대 학생이었던 신재식씨가 직접 등사해 배포했다. 선언문에는 유신체제 철폐와 독재 타도 등 군사독재에 맞선 부산대 학생들의 결연한 의지가 담겼다.

당시 유인물을 제작하거나 배포하는 행위만으로도 체포될 수 있을 만큼 감시와 탄압이 극심했다. 이런 상황에서도 선언문 원본이 지금까지 보존됐다는 점에서 희소성과 역사적 가치가 높게 평가됐다.

또 함께 선정된 부마민주항쟁 김택용 취재원고는 당시 부산일보 마산 주재 기자였던 고(故) 김택용 기자가 1979년 10월18일부터 21일까지 마산지역 시위 상황을 본사에 송고하기 위해 작성한 취재 기록이다.

비상계엄과 위수령으로 언론 통제가 강화된 상황에서 작성된 이 원고에는 당시 마산지역 시위 전개 과정과 현장 분위기가 생생하게 담겼다. 공식 기록만으로는 확인하기 어려운 시위 현장의 모습은 물론 이를 직접 지켜본 기자의 시각까지 확인할 수 있다는 점에서 사료적 가치가 높다.

부마민주항쟁 당시 부산일보 마산 주재 기자였던 故 김택용 기자가 1979년 10월 18∼21일 경남 마산 시위 현장을 취재한 원고와 사진. 부산시 제공

부마민주항쟁은 1979년 10월 부산과 마산에서 시민과 학생들이 유신독재에 맞서 일으킨 민주화운동으로, 이후 한국 민주주의 발전 과정에서 중요한 전환점으로 평가받고 있다.

조유장 시 문화국장은 “이번에 예비문화유산으로 선정된 기록물은 대한민국 민주주의 운동사에서 결정적 역할을 한 역사적 사건의 생생한 증거”라며 “앞으로 부산 6월 민주항쟁 등 관련 기록물을 적극 발굴하겠다”고 말했다.

한편 국가유산청은 이달 23일부터 다음달 6일까지 국립고궁박물관에서 예비문화유산 사진전을 개최할 예정이다.

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