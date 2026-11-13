국민연금 손잡은 운용자산 6500조 ‘월가 큰손’, 내년 전주 상륙한다

국민연금공단이 JP모간자산운용과 주식·채권·멀티에셋·대체투자 등 전 자산군을 대상으로 한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다. 양측은 10일(현지시각) 오전 미국 뉴욕 JP모간체이스 본사에서 협약을 체결했다.

김성주 국민연금공단 이사장과 조지 개츠 JP모건자산운용 사장이 10일(현지시간) 뉴욕 JP모건체이스 본사에서 업무협약 체결 기념촬영을 하고 있다. 국민연금 제공

JP모간자산운용은 2015년부터 국민연금의 투자자산을 위탁 운용해 왔다. 이번 협약은 이 관계를 전 자산군 협력으로 넓히는 내용이다.

양측은 글로벌 거시경제와 금융시장 동향, 자산배분, 포트폴리오 구성, 리스크 관리에 관한 정보와 전문지식을 교류한다.

자산군별 리서치 협력과 투자역량 강화, 국민연금의 장기 운용목표에 맞는 추가 협력 방안 모색도 추진한다.

협약식에는 김성주 국민연금공단 이사장과 조지 개츠 JP모간자산운용 사장 등 20여 명이 참석했다. 김 이사장은 트로이 로어바우 JP모간체이스 공동 사장 등 JP모간 경영진도 만났다.

국민연금에 따르면 JP모간자산운용은 올해 9월 말 기준 약 4조 8000억 달러(약 6500조원)를 운용한다.

김 이사장은 "이번 업무협약으로 양 기관의 전략적 협력이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

개츠 사장은 "글로벌 액티브 운용 통찰력과 전문성을 공유하며 국민연금의 장기 투자 목표 달성 과정에 긴밀히 협력해 나갈 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

JP모간자산운용은 한국 시장에 대한 장기 투자 의지를 바탕으로 내년 전북 전주에 사무소를 열 계획이다. 국내 거점을 넓히고 고객 지원 역량을 키우겠다는 것이다.

국민연금은 올해 3월 알리안츠글로벌인베스터스(13일), 블랙록(23일)과도 같은 형식의 전 자산군 협약을 체결했다. 두 운용사는 협약 당일 전주사무소 개소식을 열었다.

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