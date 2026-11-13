삼성 70%·하이닉스 133% 올라야 본전…‘반등 90%’의 착시 [숫자 뒤의 진실]

6월 22일 종가 매수 시 삼성전자 41%·SK하이닉스 57% 큰 평가손실
KB증권 “급락 후 3개월 내 상승 비율 90%”…원금 회복은 별개의 문제
지난 6월 22일 종가에 삼성전자를 산 투자자가 본전을 찾으려면 주가가 70% 올라야 한다. SK하이닉스는 133% 가까이 상승해야 한다.
증권가는 두 종목이 곧 반등할 가능성이 크다고 본다. 주가가 크게 오르지 않으면 이 투자자들은 손실 구간에서 벗어날 수 없다.
13일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 12일 20만8000원에 장을 마쳤다. 6월 22일 종가(35만3500원)보다 41.2% 낮다. SK하이닉스는 같은 기간 291만9000원에서 125만4000원으로 57.0% 내렸다. 코스피는 6월 22일 9114.55에서 12일 5342.73으로 41.4% 떨어졌다.
주가는 떨어진 비율만큼 올라서는 원래 가격으로 돌아오지 못한다. 1000만원어치 산 주식이 50% 떨어져 500만원이 되면, 1000만원을 되찾는 데 100% 상승이 필요하다.
많이 떨어질수록 이 차이는 커진다. 41.2% 빠진 삼성전자는 70.0%, 57.0% 빠진 SK하이닉스는 132.8% 올라야 6월 22일 가격으로 돌아간다.
◆기술주 공매도 46% 늘어…헤지펀드 청산 2016년 이후 최고 수준 근접
증권가는 최근 반도체주 하락의 원인으로 글로벌 자금 흐름을 꼽는다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 12일 보고서에서 글로벌 기술주 공매도가 늘고 헤지펀드가 포지션을 정리하면서 두 회사 주가가 끌려 내려갔다고 분석했다.
보고서를 보면 4분기 기준 글로벌 기술주 공매도 잔고는 연초보다 46% 늘었다. 같은 기간 매수 포지션 증가율(32%)보다 높다. 전 세계 주식 공매도 증가액의 약 3분의 1이 기술주에서 나왔다. KB증권은 11월 들어 헤지펀드의 포지션 청산 규모가 2016년 이후 최고 수준에 근접한 것으로 추정했다.
KB증권은 그 배경으로 미국 중간선거 이후 커진 AI 규제 불확실성과 AI 데이터센터 투자 자금 조달 부담을 들었다. 두 가지가 겹치면서 기술주 하락에 거는 자금이 늘었다는 설명이다.
공매도는 주가가 떨어질 것으로 보고 주식을 빌려 판 뒤 나중에 되사서 갚는 거래다. 빌린 주식을 갚으려고 시장에서 다시 사들이는 것을 ‘숏커버링’이라고 한다. 이 매수가 한꺼번에 몰리면 주가가 단기간에 오르기도 한다.
글로벌 기술주 통계만으로 두 종목의 하락을 다 설명하기는 어렵다. 국내 공매도 잔고와 외국인 매매도 함께 봐야 한다. 12일 외국인은 삼성전자를 7449억원어치 순매수했고, SK하이닉스는 8720억원어치 순매도했다. 이날 삼성전자는 0.97% 올랐고 SK하이닉스는 1.80% 내렸다. 외국인이 두 종목을 다르게 보기 시작한 건지 하루 거래만으로 판단하기는 이르다.
◆3분기 영업이익 107조·83조…주가는 거꾸로
주가와 달리 실적은 좋다. 삼성전자의 3분기 연결 영업이익은 107조4405억원, SK하이닉스는 83조3338억원이다. AI 데이터센터 투자와 메모리 수요 증가가 실적을 끌어올렸다. KB증권은 두 회사의 2027~2028년 이익 전망치도 계속 오르고 있다고 밝혔다.
KB증권은 실적 전망 악화보다 단기 수급 쏠림이 주가를 과하게 끌어내렸다고 본다. 매도 압력이 줄면 주가도 회복할 수 있다는 판단이다.
실적이 주가를 곧바로 끌어올린다는 보장은 없다. AI 투자가 실제 수익으로 이어질지 의구심이 여전하다. 글로벌 자금이 빠져나가면 실적과 관계없이 주가가 흔들릴 수 있다.
KB증권은 2005년 이후 두 종목이 고점 대비 40~50% 넘게 떨어진 사례를 분석했다. 이후 3개월 안에 주가가 오른 비율은 평균 약 90%였다. 삼성전자 97%, SK하이닉스 81%다. 이 통계는 주가가 올랐는지 여부만 집계했다. 얼마나 올랐는지, 손실을 얼마나 메웠는지는 이 숫자만으로 알 수 없다.
12일 종가에서 두 종목이 20%씩 오르면 삼성전자는 24만9600원, SK하이닉스는 150만4800원이 된다. 그래도 6월 22일 종가보다 삼성전자는 29.4%, SK하이닉스는 48.4% 낮다.
◆‘숏커버링’이 반등 변수…연초 주주환원 발표 주목
단기 주가는 글로벌 기술주에 쌓인 매도 물량이 얼마나 빨리 풀리느냐에 달렸다. 공매도 포지션이 줄고 숏커버링이 시작되면 단기 반등이 나올 수 있다.
반대로 AI 투자 부담 우려가 이어지거나 헤지펀드가 위험자산을 계속 줄이면 변동성은 더 커질 수 있다. 국내에서는 두 종목의 공매도 잔고, 외국인 순매수, 실적 전망치 조정 방향을 같이 살펴볼 필요가 있다.
KB증권은 두 회사의 추가 주주환원 발표를 주가 회복 요인으로 꼽았다. 삼성전자는 3분기 실적 발표 때 내년 1월 말 이사회에서 차기 주주환원 정책과 올해 남은 재원의 환원 규모를 확정해 발표하겠다고 밝혔다.
SK하이닉스는 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당 가운데 3분기에 주당 1만원을 먼저 지급하고, 나머지는 2026 회계연도 결산이 확정된 뒤 결산배당에 넣어 지급하기로 했다.
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