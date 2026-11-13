삼성 70%·하이닉스 133% 올라야 본전…‘반등 90%’의 착시 [숫자 뒤의 진실]

지난 6월 22일 종가에 삼성전자를 산 투자자가 본전을 찾으려면 주가가 70% 올라야 한다. SK하이닉스는 133% 가까이 상승해야 한다.

가상자산 거래 화면에 시세 그래프와 매수·매도 호가 정보가 표시돼 있다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스 주가 급락 배경으로는 글로벌 기술주 공매도 확대와 헤지펀드의 대규모 포지션 청산이 거론된다. pexels

증권가는 두 종목이 곧 반등할 가능성이 크다고 본다. 주가가 크게 오르지 않으면 이 투자자들은 손실 구간에서 벗어날 수 없다.

13일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 12일 20만8000원에 장을 마쳤다. 6월 22일 종가(35만3500원)보다 41.2% 낮다. SK하이닉스는 같은 기간 291만9000원에서 125만4000원으로 57.0% 내렸다. 코스피는 6월 22일 9114.55에서 12일 5342.73으로 41.4% 떨어졌다.

주가는 떨어진 비율만큼 올라서는 원래 가격으로 돌아오지 못한다. 1000만원어치 산 주식이 50% 떨어져 500만원이 되면, 1000만원을 되찾는 데 100% 상승이 필요하다.

많이 떨어질수록 이 차이는 커진다. 41.2% 빠진 삼성전자는 70.0%, 57.0% 빠진 SK하이닉스는 132.8% 올라야 6월 22일 가격으로 돌아간다.

◆기술주 공매도 46% 늘어…헤지펀드 청산 2016년 이후 최고 수준 근접

증권가는 최근 반도체주 하락의 원인으로 글로벌 자금 흐름을 꼽는다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 12일 보고서에서 글로벌 기술주 공매도가 늘고 헤지펀드가 포지션을 정리하면서 두 회사 주가가 끌려 내려갔다고 분석했다.

보고서를 보면 4분기 기준 글로벌 기술주 공매도 잔고는 연초보다 46% 늘었다. 같은 기간 매수 포지션 증가율(32%)보다 높다. 전 세계 주식 공매도 증가액의 약 3분의 1이 기술주에서 나왔다. KB증권은 11월 들어 헤지펀드의 포지션 청산 규모가 2016년 이후 최고 수준에 근접한 것으로 추정했다.

KB증권은 그 배경으로 미국 중간선거 이후 커진 AI 규제 불확실성과 AI 데이터센터 투자 자금 조달 부담을 들었다. 두 가지가 겹치면서 기술주 하락에 거는 자금이 늘었다는 설명이다.

공매도는 주가가 떨어질 것으로 보고 주식을 빌려 판 뒤 나중에 되사서 갚는 거래다. 빌린 주식을 갚으려고 시장에서 다시 사들이는 것을 ‘숏커버링’이라고 한다. 이 매수가 한꺼번에 몰리면 주가가 단기간에 오르기도 한다.

글로벌 기술주 통계만으로 두 종목의 하락을 다 설명하기는 어렵다. 국내 공매도 잔고와 외국인 매매도 함께 봐야 한다. 12일 외국인은 삼성전자를 7449억원어치 순매수했고, SK하이닉스는 8720억원어치 순매도했다. 이날 삼성전자는 0.97% 올랐고 SK하이닉스는 1.80% 내렸다. 외국인이 두 종목을 다르게 보기 시작한 건지 하루 거래만으로 판단하기는 이르다.

◆3분기 영업이익 107조·83조…주가는 거꾸로

주가와 달리 실적은 좋다. 삼성전자의 3분기 연결 영업이익은 107조4405억원, SK하이닉스는 83조3338억원이다. AI 데이터센터 투자와 메모리 수요 증가가 실적을 끌어올렸다. KB증권은 두 회사의 2027~2028년 이익 전망치도 계속 오르고 있다고 밝혔다.

KB증권은 실적 전망 악화보다 단기 수급 쏠림이 주가를 과하게 끌어내렸다고 본다. 매도 압력이 줄면 주가도 회복할 수 있다는 판단이다.

실적이 주가를 곧바로 끌어올린다는 보장은 없다. AI 투자가 실제 수익으로 이어질지 의구심이 여전하다. 글로벌 자금이 빠져나가면 실적과 관계없이 주가가 흔들릴 수 있다.

KB증권은 2005년 이후 두 종목이 고점 대비 40~50% 넘게 떨어진 사례를 분석했다. 이후 3개월 안에 주가가 오른 비율은 평균 약 90%였다. 삼성전자 97%, SK하이닉스 81%다. 이 통계는 주가가 올랐는지 여부만 집계했다. 얼마나 올랐는지, 손실을 얼마나 메웠는지는 이 숫자만으로 알 수 없다.

12일 종가에서 두 종목이 20%씩 오르면 삼성전자는 24만9600원, SK하이닉스는 150만4800원이 된다. 그래도 6월 22일 종가보다 삼성전자는 29.4%, SK하이닉스는 48.4% 낮다.

◆‘숏커버링’이 반등 변수…연초 주주환원 발표 주목

단기 주가는 글로벌 기술주에 쌓인 매도 물량이 얼마나 빨리 풀리느냐에 달렸다. 공매도 포지션이 줄고 숏커버링이 시작되면 단기 반등이 나올 수 있다.

반대로 AI 투자 부담 우려가 이어지거나 헤지펀드가 위험자산을 계속 줄이면 변동성은 더 커질 수 있다. 국내에서는 두 종목의 공매도 잔고, 외국인 순매수, 실적 전망치 조정 방향을 같이 살펴볼 필요가 있다.

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 크게 밀리면서 6월 22일 종가 기준 매수 투자자는 원금 회복까지 상당한 추가 상승이 필요한 상황이다. 증권가는 반등 가능성을 언급하지만, 상승 전환과 본전 회복은 다르다는 점을 보여주는 이미지다. AI 생성 이미지

KB증권은 두 회사의 추가 주주환원 발표를 주가 회복 요인으로 꼽았다. 삼성전자는 3분기 실적 발표 때 내년 1월 말 이사회에서 차기 주주환원 정책과 올해 남은 재원의 환원 규모를 확정해 발표하겠다고 밝혔다.

SK하이닉스는 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당 가운데 3분기에 주당 1만원을 먼저 지급하고, 나머지는 2026 회계연도 결산이 확정된 뒤 결산배당에 넣어 지급하기로 했다.

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