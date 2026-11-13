‘매년 봄 백성 시켜 쌓았다’는 둑, 지금은 푸조나무 111그루 선 천연기념물 숲길 [여행+]

징검다리가 놓인 담양천 양쪽 둑을 따라 단풍 든 나무가 늘어서 있다. 2018년 11월 촬영. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

멀리 걷지 않아도 먹고 쉬다 올 수 있는 숲이 전남 담양 읍내에 있다. 담양천 둑을 따라 늘어선 관방제림이다.

수해를 막으려고 쌓은 둑에 심은 나무들은 1991년 천연기념물이 됐다. 숲 곁에는 50여 년 전부터 국숫집이 하나둘 들어서 지금의 담양국수거리를 이뤘다.

13일 국가유산청에 따르면 담양 관방제림은 홍수 피해를 막기 위해 제방을 만들고 나무를 심은 인공림이다. 1991년 11월27일 천연기념물로 지정됐다.

“우리 선조들의 자연재해를 막는 지혜를 알 수 있는 역사 및 문화적 자료”라는 것이 국가유산청이 밝힌 지정 이유다.

노랗게 물든 나무들이 담양천 둑을 따라 길게 이어져 있다. 2018년 11월 촬영. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 해마다 넘치던 물, 봄마다 쌓은 둑

둑을 쌓은 내력은 조선 영조 32년(1756) 담양부사 이석희가 펴낸 ‘추성지’에 남아 있다. 국가유산 안내 해설이 옮긴 이 기록을 보면 담양부 북쪽을 지나는 북천은 해마다 불어 넘쳤고, 내와 관아 사이에 있던 60여 호가 물에 휩쓸려 사상자가 나왔다.

이에 부사 성이성이 “법을 만들어 매년 봄에 인근 백성을 시켜 제방을 쌓아 수해에서 벗어나게 하였다”고 추성지는 적었다. 성이성은 1648년 7월부터 1650년 1월까지 담양부사로 있었다.

이후 철종 5년(1854) 부사 황종림이 제방을 다시 늘려 쌓으면서 숲을 조성한 것으로 전해진다. 둑의 이름이 관방제이고, 그 둑을 보호하려고 만든 숲이 관방제림이다.

다만 길이는 기준에 따라 다르게 적힌다. 국가유산청은 역사적으로 말하는 관방제가 담양읍 남산리 동정마을에서 천변리 우시장까지 약 2㎞라고 설명하고, 국가유산 안내 해설은 숲이 관방제를 따라 1.2㎞ 이어져 있다고 적는다.

낙엽이 깔린 관방제림 숲길 옆으로 벤치가 놓여 있다. 2018년 11월 촬영. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 300년 넘은 나무 아래 벤치 놓인 길

숲에는 약 420그루가 자란다. 국가유산청이 수를 밝힌 나무는 푸조나무 111그루, 팽나무 18그루, 벚나무 9그루이고 음나무와 개서어나무가 1그루씩 있다. 곰의말채와 갈참나무도 섞여 있다.

이 가운데 천연기념물로 지정된 구역 안에서 자라는 오래되고 큰 나무는 156그루다. 큰 나무는 300∼400년 전에, 작은 나무는 황종림 부사 때 심은 것이라고 전한다. 줄기 둘레는 가슴 높이에서 1m부터 5.3m까지 다양하다.

나무들은 겨울에 잎을 떨구는 낙엽성 활엽수여서 늦가을이면 잎이 진다. 한국관광공사가 2018년 11월 찍은 사진에는 낙엽이 깔린 숲길과 길가의 벤치, 담양천을 가로지르는 징검다리가 담겼다.

숲은 2004년 산림청이 연 ‘제5회 아름다운 숲 전국대회’에서 대상을 받았다. 입장료는 무료이고 언제든 걸을 수 있다.

담양국수거리 나무 그늘 아래 평상에 손님들이 앉아 있다. 2020년 9월 촬영. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 나무 그늘 아래 평상, 50년 된 국수거리

숲길 곁에는 담양천을 따라 국숫집이 늘어서 있다. 한국관광공사에 따르면 50여 년 전부터 하나둘 생겨난 가게들이 지금은 담양의 음식거리로 자리 잡았다.

거리 처음부터 끝까지 야외 자리가 마련돼 있다. 관광공사가 2020년 9월 찍은 사진을 보면 가게 맞은편 나무 그늘 아래로 평상이 줄지어 놓였고 손님들이 그 위에 앉아 있다.

양념장과 파를 얹은 담양국수거리의 멸치국물국수. 2020년 9월 촬영. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 멸치국수에 약계란 하나, 대숲까지 걷는다

대표 메뉴는 멸치로 국물을 낸 멸치국수와 새콤달콤하게 비빈 비빔국수다. 계절에 따라 열무국수를 차갑게 내기도 한다. 곁들이로는 약계란이 있고 가게에 따라 파전이나 돼지고기 육전을 부친다.

한편 국수거리와 관방제림 가까이에는 대숲 죽녹원이 있다. 담양군이 2003년 5월 문을 연 곳으로, 전망대에 오르면 담양천과 관방제림, 메타세쿼이아 가로수길이 한눈에 내려다보인다.

관광공사가 이달 갱신한 관광정보를 보면 죽녹원은 11월부터 이듬해 2월까지 오전 9시부터 오후 6시까지 열고 입장은 오후 5시30분에 마감한다. 입장료는 일반 3000원이다.

메타세쿼이아길은 1972년 담양군이 국도 24호선 군청에서 금성면 원율삼거리까지 5㎞ 구간에 5년생 나무 1300그루를 심어 만든 길이다. 오전 9시부터 오후 6시까지 걸을 수 있고 어른 2000원을 받는다.

관방제림과 국수거리는 쉬는 날이 없고 주차장을 쓸 수 있다. 65세 이상은 죽녹원과 메타세쿼이아길 모두 입장료를 내지 않는다.

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