‘젠슨 황’ 사태, 다음 주 미·중 정상회담에도 영향 줄까 [美슐랭]

<오늘의 미국을 이해하는 엄선된 이야기> ※‘美슐랭’은 미국을 이해하는 데 필요한 이야기를 엄선해 전하는 코너입니다. 워싱턴 특파원이 빠르게 소비되는 뉴스를 넘어, 오늘의 미국을 입체적으로 이해할 수 있는 맥락과 시각을 전합니다.

엔비디아 최고경영자(CEO)직에서 사임한 젠슨 황 전 CEO의 불륜 스캔들이 다음 주 미·중 정상회담에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다. 내년 1월 종료되는 미·중 무역휴전의 연장 여부를 놓고 양국 정상 간 치열한 담판이 예고된 가운데, 황 전 CEO를 둘러싼 중국의 기술 탈취 의혹이 새로운 변수로 떠오른 것이다.

엔비디아 최고경영자(CEO)직에서 12일(현지시간) 오전 사임한 젠슨 황. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 대면할 예정이다. 양 정상은 지난 9월 시 주석의 방미 당시 11월까지였던 무역휴전을 내년 1월 10일까지 약 2개월 연장하고, APEC 정상회의에서 추가 협상을 이어가기로 했다. 이번 회담에서 무역휴전의 재연장 여부를 놓고 담판을 벌여야 하는 상황이다.

이런 가운데 황 전 CEO와 중국 스파이로 의심받는 여성의 불륜 스캔들이 돌발 변수로 부상했다. 미·중 무역휴전 연장의 핵심 쟁점은 미국의 대중 첨단기술 수출통제와 중국의 희토류 수출통제 사이에서 절충점을 찾을 수 있느냐다. 미국은 중국산 희토류의 안정적 확보가 시급하고, 중국은 미국의 첨단기술에 대한 접근을 원하고 있다. 이러한 상황에서 중국이 스파이를 동원해 황 전 CEO로부터 인공지능(AI) 관련 핵심 기술을 탈취하려 했는지가 쟁점으로 떠오른 것이다. 중국은 관련 의혹을 중상모략이라고 일축하고 있지만, 기술 탈취 시도가 사실로 확인될 경우 미국으로서도 대응에 나설 수밖에 없을 것으로 보인다.

지난 9월 24일 미국 워싱턴 백악관에서 만난 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터). 신화연합뉴스



트럼프 대통령은 시 주석과의 회담에서 황 전 CEO의 불륜 문제를 거론할 생각이 없다고 밝혔지만, 중간선거에서 압승한 민주당이 진상 규명과 대중 대응 강화를 요구하면서 정치적 부담이 커질 수 있다. 대중 강경론은 미국 의회에서 초당적 지지를 받는 사안이기도 하다.

이미 하원에서는 공화당 소속 외교위원장과 미·중 전략경쟁특별위원장 등 위원장 3명이 황 전 CEO에게 공동 서한을 보내 18일 비공개 합동 브리핑에 참석할 것을 요구했다. 18일은 APEC 정상회의 개막일로, 트럼프 대통령과 시 주석의 대면에 맞춰 미 의회에서도 공화당 주도로 관련 의혹에 대한 진상 규명이 본격화하는 셈이다.

황 전 CEO의 요구에 따라 엔비디아의 첨단 반도체 대중 수출 제한을 완화했던 트럼프 대통령 역시 의회 조사 결과에 따라 운신의 폭이 좁아질 수 있다. 조사 과정에서 황 전 CEO를 통한 중국의 핵심 기술 확보 정황이 드러날 경우 대중 반도체 수출통제를 다시 강화해야 한다는 의회 내 압박이 거세질 가능성이 있다.

황 전 CEO가 사임한 12일(현지시간) 오전 한 행인이 캘리포니아 산타클라라의 엔비디아 사옥 앞에 양초를 가져다두고 있다. AFP연합뉴스

중국 역시 관련 의혹의 확산과 미 의회의 초당적 대응 움직임을 예의주시하고 있을 것으로 관측된다. 지난 11일 미·중 외교수장 간 전화통화 이후 중국 외교부는 양국 관계의 안정적 관리 필요성을 강조하면서 “이견과 민감한 문제를 적절히 처리할 용의가 있다”고 밝힌 바 있다.

그러나 미국이 대중 수출통제를 강화할 조짐을 보일 경우 중국이 희토류 수출통제를 더욱 강화하며 맞대응에 나설 가능성도 배제할 수 없다. 이 경우 내년 1월 10일 종료되는 무역휴전의 연장 협상에도 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.

트럼프 대통령은 지난해 10월 말 부산에서 시 주석과 만나 무역휴전에 합의한 이후 양국 간 충돌을 방지하고 관계를 안정적으로 관리하는 데 주력해 왔다. 양 정상은 오는 12월 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서도 대면할 예정이다.

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