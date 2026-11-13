강석우 딸 강다은, 몰라보게 달라졌네…청순미 벗고 세련미 장착

강석우 딸 강다은 SNS

배우 강석우의 딸이자 배우로 활동 중인 강다은이 한층 달라진 분위기의 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

강다은은 지난 11일 자신의 SNS에 “코트 입을 수 있을 때 마구 입어야지”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 강다은은 밤거리를 배경으로 브라운 컬러의 코트를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 이너에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.

특히 이전보다 한층 성숙해진 이미지가 시선을 사로잡았다. 또렷한 이목구비와 갸름한 얼굴선이 돋보이는 가운데, 과거 방송에서 보여줬던 풋풋한 모습과는 또 다른 매력을 드러냈다.

이에 네티즌들 사이에서는 과거와 달라진 분위기에 관심이 모이고 있다. 어린 시절 예능 프로그램을 통해 얼굴을 알렸던 만큼 시간이 흐르면서 달라진 외모와 성숙해진 분위기가 더욱 눈길을 끄는 모습이다.

강다은은 배우 강석우의 딸로, 지난 2015년 SBS 예능 프로그램 ‘아빠를 부탁해’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 아버지와 함께 일상을 공개하며 사랑받았으며, 이후 배우의 길을 걸으며 연기 활동을 시작했다.

그는 TV조선 드라마 ‘바람과 구름과 비’를 통해 본격적으로 연기 활동에 나섰으며, 방송 출연 이후에도 배우로서 꾸준히 활동을 이어가고 있다.

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