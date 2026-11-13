이서진, 재산 3조 원설에 발끈…“웃기지 마, 요즘 먹고살기 힘들어”

배우 이서진이 자신을 둘러싼 재벌급 재산설에 직접 해명했다.

지난 12일 강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 이서진, 김광규, 하지원과 함께 싱가포르에서 미식 여행을 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이번 만남은 SBS 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 촬영차 싱가포르를 찾은 이서진, 김광규, 하지원과 강남이 재회하면서 성사됐다. 과거 이서진과 치킨 광고를 함께 촬영했던 강남은 오랜만에 만난 이서진을 보자 “형 똑같다. 그대로다. 안 늙는다”며 놀라움을 감추지 못했다.

이후 네 사람은 싱가포르의 고급 씨푸드 레스토랑을 찾았다. 식사 도중 강남은 이서진을 향해 “형에 대해 잘 몰랐는데 같이 촬영하고 나서 찾아보니 어마어마한 부자라고 하더라”고 운을 뗐다.

이에 김광규가 강남에게 어느 정도의 재산을 예상하느냐고 묻자 강남은 망설임 없이 “3조 원”이라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이서진은 곧바로 “웃기지 마. 무슨 소리 하고 있어. 다 거짓말이야. 요즘 먹고살기 힘들다”며 발끈했다. 그러나 강남은 이에 굴하지 않고 이서진이 방송 활동을 쉬는 동안에도 SNS를 통해 두바이 등 해외에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 언급하며 “모든 연예인이 부러워하는 삶”이라고 부러움을 드러냈다.

이날 식사 자리에서는 재산 이야기에 이어 밥값을 둘러싼 또 다른 승부가 펼쳐졌다. 강남은 이서진이 출연하는 지상파 예능 프로그램 ‘비서진’ 팀과 자신의 유튜브 제작진을 비교하며 식사비 맞히기 내기를 제안했다.

그는 “형 방송은 지상파에 이서진까지 있는데 우리는 개인 유튜버다. 대기업과 소상공인의 대결”이라며 남다른 자신감을 보였다.

양 팀은 실제 식사 금액을 놓고 예상 금액을 제시했다. 강남은 1400싱가포르달러, 이서진은 1500싱가포르달러를 예상했고, 결과적으로 이서진의 예상이 실제 금액에 더 가까웠다. 약 150만 원에 달하는 식사비를 모두 부담하게 된 강남은 “제작비가 없다. 다음 주 영상 못 내보내겠다”며 울상을 지었다.

반면 이서진은 여유로운 표정으로 “잘 먹었다, 강남아”라고 인사해 웃음을 더했다.

식사 후에는 센토사섬의 공중 그네인 자이언트 스윙에 도전하며 또 다른 재미를 선사했다. 고소공포증을 드러내며 비명을 지른 김광규와 달리 이서진은 상공에서도 두 손을 번쩍 들어 올리는 여유를 보였다. 하지원 역시 함께하며 네 사람의 유쾌한 여행을 완성했다.

한편 이서진은 배우 활동 외에도 남다른 집안 배경으로 관심을 받아왔다. 할아버지 이보형 씨는 서울은행장과 제일은행장을 지냈으며, 아버지 이재응 씨는 안흥상호신용금고 대표를 맡았다. 미국 뉴욕대학교에서 경영학을 전공한 이서진은 2011년 에스크베리타스자산운용 상무로 영입되기도 했다.

이처럼 남다른 이력과 집안 배경으로 재산 관련 이야기가 꾸준히 따라붙고 있지만, 이서진은 이번 영상에서 강남의 과장 섞인 질문에 특유의 솔직하고 능청스러운 입담으로 응수하며 웃음을 안겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지