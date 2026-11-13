갑자기 다쳐 혼자 생활 어렵다면 ‘긴급돌봄’…최대 72시간, 어떻게 신청하나

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넘어지거나 갑자기 병이 나 며칠 동안 혼자 집안일조차 하기 어려운데 돌봐 줄 가족이 없다면 정부의 ‘긴급돌봄 지원사업’을 신청할 수 있다. 요양보호사 등이 집으로 찾아와 최대 72시간 동안 몸 돌봄과 가사, 외출 동행을 돕는다.

13일 보건복지부의 ‘2026년 긴급돌봄 지원사업 안내’에 따르면 긴급돌봄은 질병·부상, 재난, 주 돌봄자의 갑작스러운 사망·입원 등으로 짧은 기간 다른 사람의 도움이 필요한 13세 이상 국민이 이용할 수 있다. 소득에 따른 자격 제한은 없고 소득 수준에 따라 내는 돈만 달라진다.

복지부는 이 사업을 2024년 새로 시작했다. 노인장기요양서비스나 장애인활동지원은 대상자로 정해지기까지 한두 달 안팎이 걸려 갑자기 생긴 돌봄 공백을 메우기 어렵다는 이유에서다. 다만 복지부가 사업을 하겠다는 지자체에 국비를 나눠 주는 방식이라 지역마다 시행 여부와 세부 내용이 다를 수 있다.

◆ 돌봐 줄 가족 없고 다른 돌봄도 못 받을 때

긴급돌봄을 받으려면 △갑작스러운 위기로 한시적 돌봄이 필요하고(긴급성) △혼자 일상생활을 하기 어려운데 돌볼 가족 등이 없으며(돌봄 필요성) △다른 공적 돌봄서비스로 해결할 수 없어야(보충성) 한다. 세 요건을 모두 갖춰야 한다.

지침이 드는 대표적인 경우는 급성 질환이나 부상으로 혼자 생활하기 어려울 때, 수술·입원 치료를 마치고 퇴원한 뒤 돌봄이 필요할 때, 나를 돌보던 가족이 갑자기 숨지거나 입원했을 때다. 만성질환이 갑자기 나빠지거나 노쇠가 급격히 진행돼 일시적으로 도움이 필요한 경우도 들어간다.

이미 장기요양이나 일상돌봄 같은 다른 공적 돌봄서비스를 받고 있다면 대상이 아니다. 반면 장기요양 등을 신청해 놓고 판정을 기다리는 사람은 그 기간에 긴급돌봄을 쓸 수 있다. 곧바로 병원 치료가 필요한 사고나 학대 사례, 머물 거처가 없는 경우 등은 대상에서 빠진다.

◆ 몸이 불편하면 전화로…증빙서류는 우편·팩스로

신청은 주민등록상 주소지의 읍·면·동 행정복지센터에서 한다. 직접 찾아가기 어려운 부득이한 사정이 있으면 전화·우편·팩스로도 신청할 수 있다. 전화로 신청하면 담당 공무원이 신청서를 대신 작성하고 개인정보 조회 동의도 전화로 받는다. 다만 진단서 같은 증빙서류는 우편이나 팩스로 꼭 내야 한다. 우편·팩스로 냈다면 행정복지센터에 제출 사실을 확인해야 한다.

신청은 본인이 하는 것이 원칙이다. 본인이 하기 어려우면 친족(배우자, 8촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척)이나 법정대리인, 이웃(이·통장) 같은 이해관계인이 위임장을 받아 대신 신청할 수 있고, 담당 공무원이 직권으로 신청할 수도 있다. 복지로 누리집을 통한 온라인 신청은 친족만 할 수 있다.

준비할 서류는 신청서와 신분증, 위기 상황을 보여 주는 자료다. 갑자기 아프거나 다쳤다면 진단서를, 퇴원 뒤 돌봄이 필요하다면 진단서나 수술확인서, 퇴원확인서 등을 낸다. 복지부는 신청 전 읍·면·동 행정복지센터나 시·도 사회서비스원에 제출서류를 문의하라고 안내한다. 이용 안내는 보건복지상담센터(129)와 관할 시·군·구청, 읍·면·동 행정복지센터에서도 받을 수 있다.

◆ 신청하면 언제 오나…처리기한은 5일

신청을 받은 읍·면·동은 신청자가 다른 돌봄서비스를 받고 있는지, 소득 구간은 어떤지를 확인한다. 이어 읍·면·동이나 시·도 사회서비스원, 제공기관 담당자가 집을 찾아 돌봄이 얼마나 필요한지 평가한다. 진단서 등 서류로는 위기가 갑작스러웠는지를 확인하고, 실제로 돌봄이 필요한지는 이 현장방문으로 따진다. 공무원이나 협력기관이 발굴해 추천한 사람으로 이미 대면 상담을 마친 경우에는 현장방문을 생략할 수 있다.

지침은 신청 접수일로부터 5일 안에 자격과 서비스 내용을 정해 알리도록 했다. 휴일이나 신청자의 병원 방문 같은 부득이한 사정이 있으면 14일까지 늘릴 수 있다. 시·군·구가 대상자로 결정하면 전자바우처가 발급되고, 시·도 사회서비스원이 서비스 제공기관을 연결해 준다.

상황이 급하면 순서를 바꿀 수도 있다. 지침은 ‘선 지원, 후 행정처리’를 원칙으로 삼아, 긴급한 개입이 필요하다고 판단되면 대상자로 선정되기 전이라도 서비스를 먼저 제공하고 행정절차는 나중에 처리할 수 있게 했다.

◆ 72시간 다 쓰면 136만8000원…수급자·차상위는 무료

서비스는 최대 72시간, 하루 8시간 안에서 받는다. 한 번 방문할 때 2시간 이상 제공하는 것이 원칙이고, 가급적 30일 안에 다 쓰도록 권고한다. 바우처는 생성일로부터 90일 안에 써야 한다.

요양보호사 등 자격을 갖춘 인력이 △목욕·옷 갈아입히기·식사 도움·체위 변경 같은 몸 돌봄 △방·거실·주방·화장실 청소와 세탁, 식사 준비 같은 가사 △장보기·은행 방문 동행 같은 이동 지원을 한다. 세탁에서 다림질은 빠지고, 이동 지원 때 제공인력의 개인 차량은 쓸 수 없다. 방문목욕은 일부 시·도에서만 제공하며 최대 4회까지다.

올해 서비스 단가는 기본돌봄이 시간당 1만9000원, 차량을 이용하는 방문목욕이 회당 8만8000원이다. 72시간을 모두 쓰면 기본돌봄 비용은 136만8000원이다.

이 가운데 본인이 낼 몫은 건강보험료로 따진 소득 구간에 따라 다르다. 기초생활수급자와 차상위계층은 본인부담이 없고, 기준 중위소득 160%를 넘으면 전액을 낸다. 그 사이 구간의 부담 비율은 시·도마다 다르게 정한다.

한편 72시간으로 모자라면 더 받을 수도 있다. 지자체장이 인정하는 경우 긴급돌봄위원회 심의를 거쳐 한 차례에 한해 기본돌봄 72시간, 방문목욕 4회를 추가로 지원받는다. 다만 추가 지원도 처음 바우처가 생성된 날부터 90일 안에 이용을 마쳐야 한다.

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