퇴근길 충청·전라·경상서부 비, 우산 챙겨야…서울·수도권은 밤늦게까지 구름만 [오늘날씨]

지난 8일 오후 서울 종로구 광화문 일대에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴스1

금요일인 13일 퇴근길에는 충청권과 전라권, 경상서부 지역 직장인이라면 우산을 챙겨야 한다. 반면 서울·인천·경기 등 수도권과 강원권은 퇴근 시간대 비 소식이 없고 비는 토요일인 내일(14일) 새벽부터 오전 사이 본격적으로 내릴 전망이다.

기상청 예보에 따르면 비는 오늘 오전 제주도에서 시작돼 오후 12시~6시 사이 전라권으로 넓어진다. 이어 직장인 퇴근 및 저녁 약속 시간대인 밤 6시~자정 사이 충청권과 경상서부에도 비가 내릴 것으로 관측된다.

◆ 수도권·강원은 토요일 출근·외출길에 우산 필요

서울을 비롯한 수도권과 강원권은 오늘 하루 종일 구름만 많다가 토요일인 내일(14일) 새벽(00~06시) 인천·경기남부와 강원남부부터 비가 시작된다. 서울과 경기북부 등 그 밖의 중부지방은 내일 오전 6시~낮 12시 사이 비구름의 영향을 받을 전망이다.

이번 비는 토요일 낮 동안 전국 대부분 지역에 내린 뒤 밤 6시~자정 무렵 대부분 그치겠다. 13일부터 15일까지 예상 강수량은 제주도 10~60mm, 광주·전남과 부산·울산·경남 10~40mm, 충청권·전북·대구·경북 5~30mm, 경기남부·강원도 5~10mm, 서울·인천·경기북부 5mm 안팎이다.

◆ 금요일 출근길 가시거리 200m 짙은 안개…낮엔 최고 20도 포근

오늘 오전 10시쯤까지는 인천·경기북부·남동부와 강원내륙, 충청권내륙, 경북권내륙에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼어 출근길 운전자의 감속 운행이 요구된다. 내륙 공항에서는 안개로 항공편 운항에 차질이 생길 수 있어 사전 확인이 필요하다.

낮 최고기온은 15~20도로 예보돼 낮 동안 활동하기엔 포근하겠다. 다만 경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어져 퇴근길 체온 유지에 유의해야 한다.

◆ 일요일(15일) 수도권 등 맑고 온화…동해안만 비·산지 눈

주말 후반인 일요일(15일)에는 전남권과 경상권 이른 새벽, 제주도 아침까지 약한 비가 이어진 뒤 오전부터 전국이 차차 맑아지겠다. 서울 등 수도권은 일요일 낮 최고기온 16~20도의 맑고 온화한 날씨를 보여 나들이나 야외 활동에 무리가 없을 것으로 보인다.

다만 강원영동은 일요일에도 흐린 가운데 밤부터 강원동해안·산지에 5mm 안팎의 비가 내리겠다. 글피(16일)에는 강원동해안·산지와 경북동해안에 비가 이어지고 기온이 낮은 강원산지에는 비 또는 눈이 내릴 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지