與 문진석, 복지장관 면담···“상급종합병원 2곳 지정 요청”

더불어민주당 문진석 의원은 12일 단국대병원과 순천향대 천안병원을 충남북부권 상급종합병원으로 지정해달라고 정은경 보건복지부 장관에게 요청했다.

더불어민주당 문진석 의원(왼쪽)이 12일 서울 여의도 국회에서 정은경 보건복지부 장관을 면담하고 ‘충남북부권 상급종합병원 2곳 이상 지정 건의서’를 전달하고 있다. 문 의원 페이스북

문 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 정 장관을 국회에서 면담하고 이러한 요청을 한 사실을 알리며 “아프면 서울로 가야 하는 충남이 아니라 치료부터 회복까지 천안에서 끝내는 충남을 만들겠다”고 밝혔다. 문 의원은 “충남의 상급종합병원은 단 1곳뿐이다. 그래서 중증 응급환자의 이송·전원이 늦어지는 일이 반복된다”며 “해마다 충남 중증환자 약 85만명(33%)이 수도권 등으로 진료를 받으러 나가고, 그렇게 빠져나가는 의료비가 1조9000억원에 이른다”고 했다.

문 의원은 “이번 6기 상급종합병원 지정에서는 대전·충남 권역이 2개로 나뉜다. 천안은 아산·예산·당진 등과 함께 충남북부권에 들어갈 예정”이라며 “현재 충남북부권 인구는 170만명인데 이 많은 도민의 중증진료를 병원 1곳이 감당하기는 현실적으로 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “병상 수로 나누는 권역 할당에 묶이지 말고 자격을 갖춘 병원을 지정해야 한다. 단국대병원과 순천향대 천안병원은 그 자격이 충분하다”고 했다.

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