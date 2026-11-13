이성수 作 ‘꽁꽁 싸맨 보따리’, 제23회 불교출판문화상 대상

이성수 작가의 ‘꽁꽁 싸맨 보따리’(담앤북스)가 제23회 불교출판문화상 대상을 수상한다. 우수상에는 박원자 작가의 ‘묘엄 평전’(조계종출판사)과 정준영 서울불교대학원대 교수의 ‘이제야 부처의 말이 들리기 시작했다’(김영사)가 선정됐다.

조계종 총무원 문화부(부장 성원 스님)는 지난 10일 제23회 불교출판문화상 수상작과 ‘2026년 올해의 불서 10’을 발표했다. 조계종 문화부가 주최하고 불교출판문화협회(회장 윤창화)가 주관하는 불교출판문화상은 불교 출판인의 창작 의욕을 높이고 불교 출판문화 활성화를 위해 마련됐다.

제23회 불교출판문화상 대상을 수상한 이성수 작가의 ‘꽁꽁 싸맨 보따리’.

올해는 2025년 8월 1일부터 2026년 7월 31일까지 국내에서 초판 발행된 불교 관련 도서를 대상으로 심사가 진행됐다. 35개 출판사에서 총 114종이 접수됐으며, 무애 스님과 하춘생·최승천·김봉래 심사위원이 심사에 참여했다.

이성수 작가의 ‘꽁꽁 싸맨 보따리’는 일제강점기 한국불교의 숨겨진 독립운동사를 조명한 책으로, 지난해 8월 광복 80주년을 맞아 출간됐다. 책 제목은 2009년 서울 진관사 칠성각에서 발견된 백초월 스님의 태극기에서 유래했다. 일장기 위에 태극과 4괘를 덧칠해 숨겨둔 이 태극기는 일제강점기 불교계의 항일 정신을 상징적으로 보여주는 역사적 유물이다.

책은 일제강점기 한국불교의 역사를 독립·문화·교육·수행 등 네 분야로 나눠 체계적으로 조명했다. 그동안 ‘친일과 굴종의 역사’로만 인식돼 온 일제강점기에 불교계가 다양한 방식으로 저항하며 민족정신을 지켜왔다는 사실을 생생하게 보여줘 호평을 받았다.

‘올해의 불서 10’에는 대상 1종과 우수상 2종을 비롯해 한길번역상·붓다북학술상·보덕전법상 각 1종이 선정됐다. 한길번역상은 류현정·최지연 번역가가 옮긴 아쉬바고샤의 ‘사운다라난다’(씨아이알), 붓다북학술상은 호진 스님의 ‘초기불교 성전의 성립 연구’(불광출판사), 보덕전법상은 윤설희 작가의 ‘주말엔 산사’(휴머니스트)가 받는다.

입선작에는 안국선원장 수불 스님의 ‘밀어 붙여라’(해조음), 강병화 번역가가 옮긴 스티븐 배철러의 ‘불교 이후’(운주사), 이강옥 작가의 ‘선사 보문’(사유수), 현도 스님의 ‘탐욕의 심리학’(민족사) 등 4종이 이름을 올렸다.

대상 상금은 1000만원이며, 우수상과 한길번역상은 각각 400만원이다. 붓다북학술상과 보덕전법상에는 각각 200만원, 입선작 4종에는 출판사별로 100만원이 수여된다. 대상과 우수상 등 주요 부문 상금은 저자와 출판사가 나눠 받는다.

올해의 독자상에는 2012년부터 매주 모여 불서를 읽어온 경북 안동의 ‘원경학당’이 선정됐다. 상금은 100만원이다.

시상식은 12월 1일 오후 4시 서울 대한출판문화협회 4층 강당에서 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지