‘도우보이’를 아시나요? [김태훈의 의미 또는 재미]

2차대전 당시 미국 육군참모총장을 지낸 조지 마셜(1880∼1959) 원수는 미군이 배출한 가장 위대한 장성으로 꼽힌다. 유럽에서 전쟁이 한창이던 1943년 여름 마셜의 의붓아들 앨런 마셜 소위에게 이탈리아 전선 배치 명령이 떨어졌다. 앨런은 갓 사관후보생 교육을 마치고 임관한 포병 장교였다. 앨런을 위한 환송식에 모인 마셜 집안 남자들이 군대 얘기로 꽃을 피웠다. 포병·기갑·방공 등 육군의 병과(兵科) 중 뭐가 가장 중요한가를 놓고 열띤 토론이 벌어졌다. 마셜은 겸손하게 말했다. “나는 일개 보병(步兵)에 불과하다. 그러나 보병이야말로 전투에서 언제나 볼을 터치타운(대량 득점)할 수 있는 집단이라고 얘기해 줄 수는 있다.”

미국 수도 워싱턴에 있는 국립 1차대전 기념관 경내에 2024년 건립된 조각상 ‘어느 병사의 여정’(A Soldier’s Journey). 미 육군 보병(도우보이)이 집을 떠나 전선에서 죽음과 파괴를 목격한 뒤 가족 곁으로 귀환하는 모습을 형상화했다. 미 육군 홈페이지

보병은 우리가 ‘군대’ 하면 떠올리는 가장 전형적인 군인의 모습이다. 주로 도보로 이동하며 소총 같은 작은 개인 화기를 이용해 전투를 수행한다. 적군과의 근접 전투가 주된 임무인 만큼 자연히 사상자가 가장 많이 발생하는 병과다. 하지만 적국 영토를 점령해 실질적 지배력을 행사함으로써 전투 또는 전쟁을 완전히 끝내는 것은 오직 보병만이 할 수 있다. 이는 해·공군으로선 엄두조차 못 내는 일이다. 오늘날 세계 각국의 육군 및 해병대에서 보병 부대가 가장 중요하고 핵심적인 전력이란 점은 부인하기 힘들다.

전쟁 때마다 목숨을 잃는 전사자 거의 대부분이 보병인 만큼 징병제 국가 또는 무력 분쟁이 임박한 나라의 경우 ‘보병 기피 풍조’가 확산하는 것이 현실이다. 1차대전 당시 프랑스와 영국이 그랬다. 그 시절엔 대규모 보병 부대의 돌격으로 전선을 뚫고 한 뼘이라도 더 넓은 땅을 확보하는 것이 지상전의 기본이었다. 적진으로 달려가는 프랑스군·영국군 보병들을 향해 독일군은 기관총 세례를 퍼부었다. 20세 전후의 어린 병사들이 벌판 위에 픽픽 쓰러져 생을 마감했다. 대전 말기 지칠 대로 지친 프랑스군·영국군을 대신해 전선에 투입된 미군이라고 예외는 아니었다. 연인원 200만명 이상의 미군 장병이 프랑스 땅에서 독일군과 싸웠고, 그중 32만명이 죽거나 다쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 수도 워싱턴 인근 알링턴 국립묘지에서 거행된 ‘재향군인의 날’ 겸 ‘1차대전 전승절’ 기념식에 참석해 거수 경례를 하고 있다. AFP연합뉴스

지난 11일은 미국에서 ‘재향군인의 날’인 동시에 ‘1차대전 전승 기념일’이었다. 1918년 11월11일 독일군의 무조건 항복 선언으로 1차대전 휴전이 이뤄진 것을 기리기 위함이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 대국민 메시지에서 ‘도우보이’(doughboy)에게 경의를 표했다. 직역하면 ‘제빵사의 젊은 견습생’을 뜻하는 도우보이는 1차대전 당시 미군 보병을 뜻하는 별칭이었다. 비포장 도로 위를 걸어서 진군하느라 온몸이 흙먼지로 뒤덮인 보병들의 형상이 꼭 하얀 밀가루를 뒤집어쓴 제빵 견습생과 흡사하다고 해서 생긴 용어로 알려져 있다. “보병들의 희생에 미국인 모두가 감사해야 한다”는 트럼프의 당부가 새감 공감이 간다.

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