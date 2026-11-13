패딩 입고 안전벨트 맸다간…시속 16㎞ 급정지에도 벨트가 배 파고든다

두꺼운 패딩을 입고 안전벨트를 매면 골반에 걸려야 할 가로띠가 배 위로 올라간다. 이 상태에서는 시속 16㎞ 저속 추돌에도 벨트가 배를 깊게 누른다는 시험 결과가 나왔다.

차량 안전벨트는 충돌 시 탑승자의 몸을 고정해 부상을 줄이는 역할을 한다. 가로띠는 배가 아닌 골반에 낮게 걸치고, 어깨띠는 가슴을 가로질러 밀착되도록 착용해야 한다. Unsplash 자료사진

독일자동차연맹(ADAC)은 성인과 어린이 인체모형에 두꺼운 겨울 외투를 입혔다. 성인 모형은 좌석에, 어린이 모형은 카시트에 벨트로 고정했다. 이어 모형을 실은 시험장치를 시속 16㎞에서 갑자기 세웠다. 도심에서 앞차를 들이받는 정도의 충격이다. 두 모형 모두 가로띠가 배 깊숙이 파고들었다.

ADAC는 이런 압박이 장·간·비장을 다치게 하고 내부 출혈로 이어질 수 있다고 설명했다. 급제동에서도 가벼운 부상이 생길 수 있다고 했다. 시험은 모형에 가해진 압박을 관찰했다. ADAC는 2014년 12월 이 시험을 처음 공개했고, 2023년 12월 같은 위험을 다시 알렸다.

◆벨트를 당겨 매도 틈이 남는다

원인은 충전재 두께다. ADAC에 따르면 패딩 속 솜이나 깃털이 몸과 벨트 사이를 벌려 놓는다. 벨트를 매는 순간부터 가로띠가 아랫배 위에 놓인다. 출발 전에 벨트를 팽팽하게 당겨도 실제로는 느슨하게 걸린다.

가로띠는 성인은 골반뼈, 어린이는 허벅지 윗부분을 감싸야 한다. 충돌 때 생기는 힘을 단단한 뼈가 받게 하기 위해서다. 뼈가 없는 배가 그 힘을 받으면 안쪽 장기가 눌린다.

아이는 더 위험하다. 독일 기술검사협회(TÜV) 쥐트는 아이가 느슨한 벨트 아래로 빠져나가기 쉽다고 했다. 방한복 겉감이 매끈해서 사고 때 어깨띠가 어깨에서 미끄러질 수도 있다고 지적했다.

◆아이 카시트, 어깨 끈 집어 확인

미국소아과학회(AAP)는 두꺼운 패딩이나 방한복을 입힌 채 아이를 카시트에 앉히지 말라고 권고한다. 겉으로는 끈이 꼭 맞아 보여도 충돌 때 충전재가 납작해지면서 틈이 생기고, 그 틈으로 아이가 빠져나갈 수 있다.

끈이 충분히 조여졌는지는 손가락으로 확인한다. 아이를 앉혀 끈을 채우고 쇄골 근처 끈을 엄지와 검지로 집어 본다. 끈이 접혀 잡히면 더 조여야 한다. 끈은 꼬이지 않은 채 몸에 붙어 있어야 한다.

AAP가 권하는 방법은 이렇다. 아이에게 얇은 옷을 여러 겹 입히고, 끈을 다 조인 다음 담요나 외투를 그 위에 덮는다. 외투를 앞뒤로 돌려 팔만 끼워 입혀도 된다. 영아는 어른보다 한 겹 더 입힌다. 차 안이 따뜻해지면 위에 덮은 것을 걷어내 아이가 너무 덥지 않게 한다.

자체 끈이 없는 부스터 시트는 차량 안전벨트를 쓴다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 가로띠를 허벅지 윗부분과 골반에 낮게, 어깨띠를 목을 피해 어깨와 가슴 가운데에 두라고 안내한다. AAP는 이 원칙이 어른에게도 똑같이 적용된다고 밝혔다.

NHTSA는 어깨띠를 겨드랑이 아래로 넣거나 등 뒤로 돌리는 것을 하지 말아야 할 행동으로 꼽았다. 그렇게 매면 충돌 때 벨트가 상체를 잡아주지 못한다.

◆국산차 설명서에도 ‘장기 파열’ 경고

현대자동차 사용설명서에는 안전벨트가 배를 지나도록 매면 사고 때 복부에 충격이 가해져 장기 파열 등 심각한 부상을 입을 수 있다고 적혀 있다. 기아 설명서도 장 파열 위험을 경고한다.

기아는 뒷좌석에 놀이방 매트를 깔지 말라고도 안내한다. 매트를 깔면 안전벨트를 매거나 카시트를 쓰기 어려워져 사고 때 크게 다칠 수 있다는 이유다.

두꺼운 겨울 외투를 입고 안전벨트를 맨 성인과 카시트에 앉은 어린이의 모습. 패딩 충전재가 벨트와 몸 사이에 틈을 만들면 급제동이나 충돌 시 안전벨트가 제 기능을 하지 못할 수 있다. AI 생성 이미지

등받이를 많이 젖혀도 위험하다. 현대차 설명서는 등받이를 젖힐수록 엉덩이가 가로띠 아래로 미끄러지거나 목이 어깨띠에 부딪힐 가능성이 커진다며, 달리는 차에서 등받이를 젖히고 타지 말라고 경고한다.

뒷좌석은 벨트를 매는 비율부터 낮다. 한국교통안전공단의 2025년 교통문화지수 조사에서 안전띠 착용률은 운전석 85.01%, 조수석 85.3%, 뒷좌석 69.65%였다. 뒷좌석은 1년 전보다 8.3%p 떨어졌다. 아이들은 대부분 뒷좌석에 탄다.

◆벗기 어렵다면 지퍼부터 연다

ADAC가 첫 번째로 권하는 방법은 차에 타기 전에 두꺼운 외투를 벗는 것이다. 추워서 벗기 어렵다면 지퍼라도 열고 외투 자락을 벨트 밖으로 빼낸다. 그러면 가로띠가 골반에 바로 닿는다. 어깨띠가 어깨 가운데와 가슴을 지나는지도 확인한다.

ADAC는 다른 방한용품도 주의하라고 했다. 털모자와 목도리는 움직임과 시야를 가리고, 두꺼운 장갑을 끼면 운전대를 단단히 쥐기 어렵다. 두꺼운 방한화는 가속·브레이크 페달 조작을 둔하게 만든다.

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