[법조브리핑] 법원 '삼례 나라슈퍼 사건' 담당 검사, 국가에 3억여 원 배상해야 外

전북 삼례읍에서 일어난 이른바 ‘나라슈퍼 살인사건’ 당시 부실 수사로 무고한 시민들을 기소한 담당 검사가 국가에 3억원을 지급하라는 법원 판단이 나왔다.

13일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사922단독 송승용 부장판사는 최근 국가가 사건 당시 수사검사 최모씨에 제기한 구상금 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결했다. 송 부장판사는 최씨가 국가에 3억2500여만원을 지급하라고 판결했다.

서울중앙지법 전경. 연합

삼례 나라슈퍼 사건은 1999년 2월 전북 완주군 삼례읍에서 발생한 강도 살인 사건이다. 당시 범행 장소 인근에 거주하던 3명이 범인으로 지목돼 유죄를 선고받아 수년간 복역했다. 그러나 이후 진범이 따로 밝혀지면서 2016년 재심에서 무죄 판결이 확정됐다.

2019년 법무부 산하 검찰 과거사위원회는 당시 수사 과정에서 인권침해 행위가 있었고, 수사 과정 또한 매우 부적절하고 미진했다고 결론 내렸다.

송 부장판사는 “당시 검사는 사법경찰관리에 대해 전면적이고 포괄적인 수사지휘권을 가지고 있었기 때문에 경찰 수사과정에서의 위법성에 대해서도 지휘와 감독 책임을 면하기 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “무고한 시민들이 이 사건 범행의 진범이 아니라고 볼 만한 정황들이 있었음에도 불구하고 진범들이 한 자백의 신빙성을 자의적인 판단에 의해 배제하고 내사사건을 혐의없음으로 종결했다”고 강조했다.

◆수사자료 유출 전직 검사 1심 집행유예…“수사목적 벗어나”

수사 과정에서 사건 관계인에게 자료를 유출한 혐의로 재판에 넘겨진 전직 검사가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

서울중앙지법 형사5단독 류지미 판사는 10일 공무상 비밀누설 등 혐의를 받는 검사 출신 박모 변호사에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.

박 변호사는 서울중앙지검 검사로 재직하던 2019년 군납업체 뇌물 사건을 수사하면서 제보자이자 뇌물공여 공범인 A씨가 다른 사건 관계자로부터 압수한 물품 사진 수십장을 촬영하게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 사건 관계인이 개인정보가 담긴 계약서와 법인카드 사용 내역 등을 촬영하도록 한 행위가 개인정보보호법 및 금융실명법 위반에 해당한다고 판단했다.

또 박씨가 사건 관계인이 압수물을 촬영한다는 사실을 인식하고도 이를 허용했다며 공무상 비밀누설 혐의도 유죄로 인정했다.

◆“세월호 보상금 반환하고 싶다” 유가족 소송 2심도 각하

서울고법 민사5-3부(재판장 강성훈)는 전날 김모 씨 등 300여명이 국가를 상대로 “보상금 지급 결정을 취소하라”며 낸 소송을 1심과 같이 각하했다. 각하는 청구 요건이 적법하지 않을 경우 본안 심리 없이 재판을 종료하는 절차다.

재판부는 “상당히 고민되는 사건이었다”며 “2심에서 획득한 정보에 비춰봐도 1심의 판단을 달리하긴 어렵다는 결론에 이르렀다”고 설명했다. 다만 구체적인 판결 사유는 법정에서 공개하지 않았다.

1심은 배·보상금을 지급하는 절차가 이미 끝나 이에 대해 다시 다툴 수 없다고 판단했다.

앞서 4·16 세월호 참사 배상 및 심의위원회(이하 위원회)는 2015년 3월 참사 희생자 1인당 위자료를 1억원으로 정했다.

그해 6월 이와 별도로 세월호피해구제법에 따라 국비 5000만원과 국민 성금 2억5000만원을 포함해 총 3억원의 위로지원금을 지급기로 했다. 유가족 중 355명은 보상금을 거부하며 정부와 세월호 선사인 청해진해운을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈다.

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