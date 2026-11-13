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방배 뒷벌어린이공원, 전 세대 쉼터 변신

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박진영 기자 jyp@segye.com

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노후 시설 재정비 마치고 재개방
놀이 공간·잔디광장·산책로 조성

서울 서초구 방배4동 ‘뒷벌어린이공원’(사진)이 새 단장을 마치고 지역 주민들에게 다시 개방됐다.

구는 어린이부터 어르신까지, 모든 세대가 함께 어울리며 즐길 수 있는 ‘온 세대 공감형 공원’으로 탈바꿈시켰다.

12일 구에 따르면 전날 뒷벌어린이공원에서 주변 어린이집 원생과 주민, 전성수 구청장, 조은희 국회의원, 이숙자 시의원 등 200여명이 참석한 가운데 공원 리뉴얼 오픈식이 열렸다.

뒷벌어린이공원은 그간 시설 노후화로 주민들의 다양한 공원 이용 수요를 충족하는 데 한계가 있었다. 이에 구는 특정 연령층에 국한되지 않고 모든 세대가 다 같이 이용할 수 있도록 공원 시설과 공간을 대대적으로 재정비했다.

우선 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 놀이·체육 활동 공간, 어르신들이 담소를 나누며 쉬어 갈 수 있는 쉼터, 순환 산책로와 운동 공간이 마련됐다.

아울러 잔디 광장과 계절별 아름다움을 느낄 수 있는 매력 정원도 조성됐다. 기존 치안센터와 에코 쉼터는 재배치해 공간 효율성을 높였다.

전성수 서초구청장은 “뒷벌어린이공원이 어린이부터 어르신까지 모든 세대가 함께 어울리는 주민들의 쉼터로 자리 잡길 바란다”고 말했다.


박진영 기자 jyp@segye.com 기자페이지 바로가기

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