“도심 생태·관광 거점으로”… 남산에 360도 전망대 조성

서울 남산 곤돌라 사업을 두고 국토교통부와 갈등을 빚고 있는 서울시가 12일 ‘남산 일대 도시재생활성화계획’을 발표하며 사업 추진 의지를 재확인했다.



시는 남산 곤돌라 추진과 별도로 남산오름 360 전망대, 곤돌라 주변 지역(예장자락) 도시관리 등 8개 사업에 192억원을 투입해 남산을 도심 속 생태·관광 거점으로 키운다는 방침이다.

남산 곤돌라 조감도. 서울시 제공

시는 이 같은 내용이 담긴 남산 일대 도시재생활성화계획을 고시했다. 이번 계획에는 남산과 명동·예장공원 일대 약 311만㎡를 대상으로 한 4개 분야 15개 사업이 담겼다. 시는 이 중 8개 마중물사업에 2031년까지 단계적으로 192억원을 투입한다.



이들 남산 마중물사업은 △생태환경 복원(16억원) △360도 전망대 및 조망거점 조성(37억1000만원) △주변부 보행접근성 강화(21억1000만원) △테마길 입구 경관개선(18억9000만원) △곤돌라 주변 지역 도시관리(28억3000만원) △환상숲길 조성(39억1000만원) △순환로 계절경관 조성(26억원) △지속가능한 남산 기본계획 마련(5억5000만원)이다.

시는 먼저 남산 정상부에 서울 도심을 360도로 조망할 수 있는 남산오름 360 전망대를 조성하고 주요 조망거점 8개소를 정비해 볼거리와 휴식공간을 제공할 계획이다. 남산 북측·남측 순환로에는 특색 있는 테마 보행길과 계절 경관을 조성하고 휴게·편의시설과 체육시설을 정비한다.



명동에서 예장공원을 거쳐 남산까지 걸어서 오가기 쉽도록 삼일대로·퇴계로·명동8길·명동9길 일대 보행환경을 개선한다. 남산 테마길 진입부 4곳과 예장공원 주변 공간도 정비해 남산을 찾는 발길이 회현동·필동·장충동 등 주변 상권으로 이어지도록 할 계획이다.



강석 시 균형발전본부장은 “이번 활성화계획은 남산의 자연을 회복하고 지속가능한 생태·여가 공간으로 나아가는 중요한 기반”이라며 “생태 복원부터 관광·여가 강화까지 종합적으로 추진해 남산을 서울을 대표하는 글로벌 생태·관광 거점으로 만들어 나가겠다”고 말했다.



다만 국토부와 협의 없이는 남산 곤돌라 사업 진행이 쉽지 않을 것으로 보인다.



현재 곤돌라 공사는 도시관리계획 변경 관련 소송으로 중단된 상태다. 시는 도시자연공원구역 내 궤도시설 등의 높이 제한을 완화하는 관련법 시행령의 조속한 개정을 요청하고 있으나 국토부는 ‘시행령 개정은 신중한 검토가 필요하다’는 입장이다.



오세훈 서울시장은 12일 페이스북에 올린 글에서 “시는 지난해 3월 국무조정실을 통해 남산 곤돌라를 설치할 수 있게 규제를 개선해 달라고 건의했고, 국토부는 공익을 위한 궤도와 방재시설에 한해 높이 제한을 완화하기로 수용하고 개정 방침까지 세웠다.



국토부도 개정이 필요하다고 검토하고 인정했기에 지난해 여름 입법예고까지 마쳤다”고 주장했다.



오 시장은 “전국에 미칠 영향 때문에 망설여야 할 사안이었다면 애초에 서울시 제안을 수용도, 입법예고도 하지 말았어야 한다”며 “절차를 다 밟아놓고 1년 넘게 마지막 도장만 쥐고 있다가, 이제 와서 전국 사안이라 안 된다고 한다”고 비판했다. 그러면서 “국토부의 지금 태도는 케이블카 사업자에게 몇 년 더 독점 영업을 하라고 적극 도와주는 것과 다름없다”며 “60년 넘은 케이블카 독점이 이대로 이어진다면 그 책임은 오롯이 국토부에 있다”고 덧붙였다.

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