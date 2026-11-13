가족 돌봄 공백 없게… 발달장애 자립 돕는다

서울시가 발달장애인 부모의 고령화나 부재로 생길 수 있는 돌봄 공백에 대비해 거주지와 필요한 지원, 긴급 연락처 등을 미리 정하는 ‘미래생활계획 등록제’를 처음 도입한다. 발달장애인 수가 늘고 사회 전반의 고령화가 진행됨에 따라 기존 지원체계를 보완하고 가족에게 집중된 돌봄 부담을 덜겠다는 취지다.



시는 12일 ‘제3기 발달장애인 지원 기본계획(2026~2030)’을 발표했다. 앞으로 5년간 약 7075억원을 투입해 ‘생애주기별 지원’과 ‘전 생애 분야별 지원’을 두 축으로 34개 사업을 추진한다는 내용이다.



시에 따르면 서울의 등록 발달장애인은 2015년 2만9447명에서 올해 6월 3만8082명으로 증가했다. 같은 기간 60세 이상 등록 발달장애인은 1324명에서 2776명으로 두 배 이상 늘었다.



시는 내년 20∼40가구를 대상으로 미래생활계획 등록제 시범사업을 실시하고 2028년부터 자치구에 장애아동·발달장애인지원센터를 단계적으로 설치해 지원을 확대할 계획이다.



센터는 발달장애인 당사자의 뜻을 반영해 개인별 미래생활계획을 세우고 주거·돌봄 서비스 연계와 위기 대응을 맡는다. 우선 지원 대상은 발달장애인이 40세 이상이거나 부모가 70세 이상인 가구다. 부모 중 한 명이 홀로 돌봄을 맡거나 중증질환·입원 등으로 돌봄 공백이 우려되는 가구도 우선 발굴한다.



생애주기별로는 장애 등록 초기부터 보호자 동의를 받아 가족에게 필요한 서비스를 안내한다. 영유아기에는 발달검사와 부모 상담을 제공하고 전문 치료기관과 연계한다. 학령기에는 학교생활 적응과 방과후 활동, 진로 설계·직장 체험을 지원한다. 청장년기에는 자기결정권 행사를 돕고 중노년기에는 건강관리와 낮 시간 활동을 지원한다.



공공·민간 일자리와 예술·체육 분야 직무를 발굴하고 연중무휴 긴급돌봄, 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스, 장애인 지원주택 등으로 자립생활을 뒷받침한다. 인공지능(AI) 기반 실종 예방·조기발견 체계를 구축하고 권리 침해를 당한 발달장애인의 법률 지원도 이어간다.

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