구로, 신도림역 인근에 24시 공영주차장

서울 구로구가 ‘구로5동 새말 공영 주차장’(사진)을 새로 조성했다. 구는 19∼25일 일주일 동안 주차장을 무료로 시범 운영한 뒤 26일부터 유료로 전환한다.



12일 구에 따르면 18일 준공식을 여는 새말 공영주차장은 지하철 1·2호선 신도림역 2번 출구 인근인 새말로 구로1유수지에 54면 규모로 조성됐다. 일반형과 확장형 각 20면, 가족 배려형 7면, 전기차 급속 충전 구역 4면, 장애인 2면, 경형 1면이다.



구는 주민들의 편의를 높이고자 사업비 11억3400만원을 투입해 민간 주차장으로 쓰이던 해당 부지를 공영 주차장으로 바꿨다. 올 초부터 유수지 구조물 안전 진단과 설계, 주차장 바닥 포장, 배수 시설 정비, 조명 및 방범용 폐쇄회로(CC)TV 설치 등을 거쳤다.



시간제 주차 요금은 5분당 150원, 월 정기권은 전일 14만원, 주간 10만원, 야간 4만원으로 책정됐다. 자세한 사항은 구시설관리공단 누리집에서 확인하면 된다. 새말 공영주차장은 구시설관리공단이 위탁 운영한다. 무인 주차 관제 시스템을 통해 24시간 운영된다.



장인홍 구로구청장은 “신도림역과 인근 상업 시설을 찾는 주민들이 보다 편리하게 주차장을 이용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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