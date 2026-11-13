한국·베네수, 대사급 외교관계 복원 합의

북한과는 대사대리 체제 장기화
한국과 베네수엘라가 외교관계를 대사급으로 복원하는 데 뜻을 모았다. 12일 베네수엘라 외교가에 따르면 베네수엘라 측은 지난 4∼5일 수도 카라카스를 방문한 최준호 외교부 중남미국장에게 대사급 관계 복원 의사를 전달했고, 한국 측도 이에 공감한 것으로 전해졌다. 최 국장은 현지에서 유리 알렉산드레 피멘텔 모우라 외교통상부 제1차관과 라다메스 헤수스 고메즈 아수아헤 탄화수소부 차관을 각각 만났다.
대사급 관계의 복원 시점은 아직 정해지지 않았으나, 베네수엘라 정부는 이르면 내년 중 차기 주한대사에 대한 아그레망(주재국의 사전 동의)을 한국 정부에 요청할 전망이다. 베네수엘라는 2007년부터, 한국은 2016년부터 상대국 주재 대사관을 대사대리 체제로 운영해 왔다. 반면 ‘반미 연대’로 밀착해 온 북한과는 대사대리 체제 장기화가 예상된다. 지난해 8월 주북대사에 임명된 호세 안토니오 무르가 밥티스타 전 육군총사령관은 북한의 아그레망을 받고도 1년3개월째 평양에 부임하지 못하고 있다.
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