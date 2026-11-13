평균 30점 세법학개론서 100점…세무사 수석 합격자 ‘AI 안경’ 의혹

올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 1차 시험에서 평균 99.37점이라는 이례적인 고득점을 기록하면서 온라인을 중심으로 부정행위 의혹이 확산하고 있다. 시험 난이도를 고려하면 나오기 어려운 점수인 만큼 인공지능(AI) 안경 등 스마트기기를 사용한 것 아니냐는 의혹이다. 논란이 커지자 관계당국이 사실관계 확인에 나섰다.



12일 한국산업인력공단에 따르면 공단은 지난 4월과 7월 치러진 세무사 1·2차 시험과 관련해 시험장과 감독위원, 답안 등에 부정행위 의심사항이 있었는지 확인하고 있다. 지난달 28일 63회 세무사시험 합격자 발표 이후 수석 합격자인 A씨의 이례적인 고득점이 알려지면서 온라인에서 의혹이 제기된 데 따른 것이다.

사진=뉴시스

조세전문지 일간엔티엔(NTN)에 실린 A씨의 합격수기에 따르면 그는 올해 처음 시험에 응시해 1·2차를 모두 통과했다. 1차 시험에서는 재정학 한 문제만 틀려 97.5점을 받았고, 세법학개론·회계학개론·상법에서는 모두 100점을 기록했다. 3개월 뒤 치러진 2차 시험에서도 800점 만점에 663점(평균 82.87점)을 받아 수석에 올랐다.



의혹이 제기된 배경은 다른 응시자들과의 현격한 점수 차이다. 난도가 높기로 악명 높은 세법학개론은 응시자 1만6856명의 평균 점수가 30.18점에 그쳤고, 74.21%가 40점 미만으로 과락했다. 온라인에 공개된 올해 1차 합격자 점수분포표에서도 합격자 3050명 가운데 이 과목에서 100점을 받은 응시자는 A씨 한 명뿐이었으며 90점대 득점자도 없었다.



2차 시험에서도 A씨는 회계학에서 평균 90점대의 높은 점수를 받았지만 세법학1부에서는 평균 57점, 세법학2부에서는 80점대를 기록했다. 온라인에서는 계산 문제 중심인 회계학에서 특히 높은 점수를 받은 점 등을 들어 AI 안경 사용 가능성을 제기하고 있다.



세무사 자격시험은 재정경제부 장관이 실시하며, 선발 인원과 시험 과목 등은 국세청 세무사자격심의위원회가 결정한다. 시험 운영은 산업인력공단이 맡는다.



다만 현재까지 부정행위와 관련한 직접적인 증거나 제보는 없는 것으로 전해졌다. 공단은 “해당 수험자의 1·2차 시험을 감독한 시험실 감독위원에게 유선으로 확인한 결과 스마트안경 사용 등 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 없었다고 답변을 받았다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지