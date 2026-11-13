헛도는 檢미래위… 위례 비리 등 3건 결론 못내

법무부 검찰인권존중미래위원회(미래위)가 18번째 회의를 열었으나 수차례 진상조사 보완을 요구한 위례신도시 개발비리 등의 검찰권 남용 의혹과 관련한 결론을 내지 못했다.

장주영 법무부 검찰인권존중미래위원장이 12일 오후 경기 과천 정부과천종합청사에서 열린 위원회 회의에 참석하기 위해 청사로 들어서고 있다. 위원회는 이날 회의에서 이재명 대통령이 연루된 '위례신도시 개발 의혹' 등 3개 사건에 대한 2차 보완조사 결과를 심의한다. 뉴스1

미래위는 12일 오후 2시부터 4시30분까지 경기 과천 법무부 청사에서 정례회의를 열었으나 진상조사단의 보고는 이뤄지지 않았다.



당초 이날 회의에선 미래위가 지난 5일 재보완을 요구한 위례신도시 사건, 문재인정부의 통계 조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건 등 3건에 대한 진상조사단의 조사 결과를 보고받을 계획이었다.



앞서 진상조사단은 지난달 15일 3건의 검찰 수사 과정을 조사했으나 일부 과실이 있었을 뿐 고의로 사건을 조작했다는 명백한 증거를 찾지 못했다는 결과를 미래위에 보고했다. 이에 미래위는 보완조사를 요구했고, 지난달 29일 재차 회의를 열었으나 진상조사단의 보완조사가 완료되지 않아 보고가 이뤄지지 못했다.



미래위는 20일 오전 10시 다음 회의를 진행할 방침이다.

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