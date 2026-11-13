프랑스엔 미슐랭, 이탈리아엔 ‘이것’… 40년 전 ‘메탄올 참사’가 낳은 미식 바이블 [최현태 기자의 와인홀릭]

감베로 로쏘는 이탈리아 와인·미식 대명사

와인잔 3개·포크 3개·새우 3마리로 평가

40주년 맞아 서울서 이탈리안 와인 로드쇼

와이너리 49곳 와인 210여종 대거 선보여

감베로 로쏘 40주년 기념 케이크를 자르는 관계자들. 왼쪽부터 마르코 사벨리코 총괄 편집장, 마르코 모로니 CEO, 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사. 와인21 제공

프랑스에 미슐랭 가이드가 있다면 이탈리아에는 ‘감베로 로쏘(Gambero Rosso)’가 있습니다. 와인 잔 3개, 포크 3개, 새우 3마리. 이 단순한 기호들은 지난 40년 동안 이탈리아 와인과 미식의 길잡이 역할을 했습니다. 생산자에게는 영광의 훈장이고 애호가에게는 믿고 따르는 지도입니다. 1986년 신문 귀퉁이에 끼워진 8쪽짜리 부록으로 출발한 감베로 로쏘가 올해 창립 40주년을 맞았습니다.

마르코 모로니 CEO. 와인21 제공

◆이탈리아 와인 210종 한자리에

10월 29일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 ‘감베로 로쏘 40주년 기념 TOP 이탈리안 와인즈 로드 쇼’가 열렸습니다. 감베로 로쏘가 주최하고 와인 전문 미디어 와인21이 주관하는 이 행사는 올해로 13번째를 맞았습니다. 한국에서 열리는 이탈리아 관련 행사 가운데 가장 큰 규모입니다. 와인·식음료 업계 관계자, 교육자, 셰프 등 550여 명이 찾아 성황을 이뤘습니다.

행사장에는 반가운 얼굴들이 함께했습니다. 마르코 모로니(Marco Moroni) 감베로 로쏘 CEO와 마르코 사벨리코(Marco Sabellico) 총괄 편집장이 이탈리아에서 날아왔고, 에밀리아 가토(Emilia Gatto) 주한 이탈리아 대사도 지난해에 이어 다시 자리를 빛냈습니다. 모로니 CEO는 “감베로 로쏘의 40주년은 지금까지의 역사를 바탕으로 또 다른 40년을 만들어 가는 새로운 챕터로, 이탈리아의 맛을 진정성 있게 알리는 앰배서더가 되겠다”며 “이탈리아의 맛은 와인과 음식을 넘어 문화와 전통, 삶의 방식을 아우르는 개념”이라고 강조했습니다.

감베로 로쏘 40주년 마스터 클래스. 와인21 제공

가토 대사는 “이탈리아 와인은 2000년 넘게 이탈리아 문화와 경제에 깊이 뿌리내려 왔다. DOC와 DOCG로 대표되는 이탈리아 와인의 매력은 다양한 품종과 스타일, 그리고 산지마다 지닌 고유한 개성에 있다”고 축하 인사를 전했습니다.

행사는 마스터 클래스로 시작했습니다. 사벨리코 총괄 편집장이 오전부터 세 차례 강단에 섰습니다. 감베로 로쏘 와인 가이드를 이끄는 그는 이탈리아 지역별 와인의 특징과 매력을 하나씩 짚었습니다. 북쪽 알프스 자락부터 남쪽 시칠리아 화산 토양까지, 지역과 품종, 스타일을 넘나드는 설명에 국내 와인 관계자들은 펜을 내려놓지 못했습니다.

프리울리 베네치아 줄리아 지역의 와이너리 테누타 스텔라(Tenuta Stella) 총괄 와인메이커 에리카 바르비에리(Erika Barbieri). 최현태 기자

테누타 스텔라 와인. 최현태 기자

오후에는 대규모 시음회가 이어졌습니다. 이탈리아 전역의 와이너리 49곳이 와인 210여 종을 선보였습니다. 눈길을 끄는 건 절반가량이 아직 한국에 수입되지 않은 브랜드라는 점입니다. 새 얼굴을 찾는 수입사들에게는 보물찾기 같은 자리였고, 부스마다 활발한 상담이 오갔습니다.

올해는 처음으로 푸드 부스도 차렸습니다. 식품 유통 기업 에피큐어앤코가 후원사로 참여했습니다. 감베로 로쏘의 ‘톱 이탈리안 푸드(Top Italian Food)’에 이름을 올린 ‘스멜라다 보타르가’와 ‘제라치 올리브 오일’, ‘티글리 트러플 가공품’ 등 국내에 수입되고 있거나 곧 들어올 이탈리아 식재료가 와인 옆에 나란히 놓여 큰 관심을 받았습니다.

TOP 이탈리안 레스토랑 2027 시상식. 와인21 제공

행사의 대미는 ‘TOP 이탈리안 레스토랑 2027’ 한국 부문 발표와 시상식이 장식했습니다. 감베로 로쏘는 세계 여러 도시에서 ‘이탈리아처럼 먹고 마실 수 있는’ 레스토랑을 골라 ‘톱 이탈리안 레스토랑’을 선정합니다. 파인다이닝은 포크, 비스트로는 새우, 피자 전문점은 피자조각, 와인바는 와인병 개수로 평가합니다. 올해 한국에서는 모두 8곳이 선정됐습니다. 피자조각 3개는 마리오네(Pizzeria Marione)가, 피자조각 2개는 스파카 나폴리(Spacca Napoli)가 받았습니다. 포크 2개는 파올로 데 마리아(Paolo de Maria)와 구찌 오스테리아 다 마시모 보투라 서울(Gucci Osteria da Massimo Bottura Seoul)에 돌아갔습니다. 포크 1개는 뜨라또리아 로마냐(Trattoria Romagna), 브레라(Brera), 일베키오(Il Vecchio), 리알토(Rialto) 4곳이 받았습니다.

왼쪽부터 풀리아 지역 생산자 카사 비니콜라 코피(Casa Vinicola Coppi)와 스콜라 사르멘티(Schola Sarmenti). 최현태 기자

◆메탄올 스캔들이 띄운 미식 바이블

1986년 봄, 이탈리아는 ‘메탄올 스캔들’로 발칵 뒤집혔습니다. 일부 업자가 값싼 와인에 공업용 메탄올을 섞어 19명이 목숨을 잃었습니다. 일 마니페스토(il manifesto) 기자 출신으로 국영방송 라이(Rai)에서 일하던 스테파노 보닐리(Stefano Bonilli)는 이 사건을 취재하러 피에몬테 랑게(Langhe)로 향했습니다. 이 사건을 계기로 보닐리는 소비자의 알 권리와 안전한 먹거리를 지키는 것이 곧 진보적 가치라는 인식을 갖게 됐습니다.

토스카나의 산 지미냐노의 파니치(Panizzi), 베네토의 프로세코 생산자 세레 디 페데리바(Serre di Pederiva). 최현태 기자

덕분에 좌파 일간지 지면에도 음식과 와인 이야기가 실릴 수 있었습니다. 같은 해 12월 16일, 보닐리는 일 마니페스토에 8쪽짜리 음식·와인 부록을 실었습니다. 감베로 로쏘의 첫 호입니다. 이후 다니엘레 체르닐리(Daniele Cernilli)와 출판사를 차렸고, 1990년 레스토랑 가이드 ‘리스토란티 디탈리아(Ristoranti d’Italia)’, 1999년 TV 채널 ‘감베로 로쏘 채널’을 잇따라 선보였습니다. 2002년에는 방송 스튜디오와 요리학교, 와인바를 갖춘 미식 복합공간 ‘치타 델 구스토(Città del Gusto)’를 로마에 열었습니다. 보닐리는 2014년 8월 세상을 떠났지만, 감베로 로쏘는 이탈리아 최대의 미식 멀티미디어 그룹으로 성장했습니다.

피에몬테의 바롤로 생산자 가레시오(Garesio), 베네토의 아마로네 생산자 몬테초보(Montezovo). 최현태 기자

감베로 로쏘를 세계에 알린 일등공신은 단연 와인 가이드 ‘비니 이탈리아(Vini d’Italia)’입니다. 1987년 가을 처음 나온 1988년판은 생산자 500곳, 와인 1500종을 담았습니다. 초창기에는 슬로푸드와 함께 만들었고, 2010년판부터는 감베로 로쏘가 단독으로 펴내고 있습니다. 체르닐리는 24년 동안 이 가이드의 큐레이터를 맡아 오늘의 틀을 다졌습니다. 지금은 영어, 독일어, 중국어, 일본어로도 번역돼 전 세계 와인 업계가 이탈리아 와인을 고를 때 펼쳐보는 교과서가 됐습니다.

롬바르디아 프란치아코르타 생산자 몬티나(Montina), 몬치오 콤파뇨니(Monzio Compagnoni). 최현태 기자

평가 방식은 단순하고 직관적입니다. 점수 대신 와인 잔 개수를 매깁니다. 잔 1개는 ‘좋은 와인’, 잔 2개는 ‘아주 좋은 와인’, 그리고 최고 영예인 잔 3개 ‘트레 비키에리(Tre Bicchieri)’는 ‘탁월한 와인’입니다. 아깝게 트레 비키에리 문턱에서 멈춘 결선 진출 와인에는 ‘빨간 잔 2개(Due Bicchieri Rossi)’를 붙여 줍니다. 겉으로는 쉬워 보여도 과정은 깐깐합니다. 60명 넘는 시음단이 해마다 4만종 가까운 와인을 블라인드로 시음합니다. 5~7월 지역별 1차 시음에서 최소 3명이 와인 한 병을 함께 평가하고, 100점 만점에 85점을 넘은 와인만 로마 결선에 오릅니다. 결선에서 90점을 넘겨야 비로소 잔 3개를 받습니다. 출품한 와인의 40% 가까이는 아예 책에 실리지도 못합니다. 개인의 취향이 아니라 여러 시음단의 합의로 결론을 내리는 것도 이 가이드의 신뢰를 지탱하는 힘입니다.

롬바르디아 프란치아코르타 생산자 로만티카(Romantica)와 베를루키(Berlucchi). 최현태 기자

지난 10월 25~26일 로마 컨벤션센터 라 누볼라(La Nuvola)에서 열린 40주년 기념 행사에서는 40번째 판인 ‘비니 이탈리아 2027’이 공개됐습니다. 와이너리 2614곳의 와인 2만3000여 종을 시음해 트레 비키에리 540종을 골랐습니다. 이 가운데 유기농·바이오다이내믹 와인에 주는 ‘트레 비키에리 베르디(Tre Bicchieri Verdi)’가 194종이고, 15유로 이하 트레 비키에리도 50종이나 됩니다. 지역별로는 토스카나가 100종으로 1위, 피에몬테가 82종으로 뒤를 이었습니다. ‘올해의 와이너리’는 베네토의 토마시 패밀리 이스테이트(Tommasi Family Estates)가 차지했습니다.

시칠리아의 만드라로사(Mandrarossa)와 피나(Fina). 최현태 기자

시칠리아의 피리아토(Firriato), 리구리아의 루나에(Lunae). 최현태 기자

40주년을 기념한 특별상도 눈에 띕니다. ‘40년의 와이너리’는 토스카나 명가 안티노리(Antinori)에, ‘40년의 와인 생산자’는 암포라 와인의 거장 요스코 그라브너(Josko Gravner)에게 돌아갔습니다. 이번 판에는 1988년 첫 판의 트레 비키에리 목록을 다시 실어 40년 전과 오늘을 비교해 보는 재미도 더했습니다. 모든 가이드는 디지털로도 볼 수 있게 됐고, 40년 동안 쌓인 평가 150만 건을 검색하는 인공지능 도우미 ‘감베로 AI’도 선보였습니다.

베네토의 프로세코 생산자 소렐레 브론카(Sorelle Bronca), 토스카나 키안티 클라시코 생산자 발레피촐라(Vallepicciola). 최현태 기자

이처럼 피노키오의 선술집에서 빌려 온 이름이 40년 만에 이탈리아 미식의 대명사가 됐습니다. 여우와 고양이는 계산서를 떠넘기고 달아났지만, 감베로 로쏘는 40년 동안 이탈리아 와인과 음식이 세상에 내놓을 계산서를 꼼꼼하게 채워 왔습니다. 다음 40년의 잔에는 또 어떤 이야기가 담길지 궁금해집니다.

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

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