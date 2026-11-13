또 번지는 재선충… ‘천적 곰팡이’ 투입

강원 횡성군이 급속히 확산하는 소나무재선충병을 막기 위해 친환경 천적곰팡이 방제기술을 시범 도입하는 등 총력 대응에 나섰다.



횡성군은 소나무재선충병 확산을 차단하기 위해 천적곰팡이를 활용한 새로운 방제 기술을 도입했다고 12일 밝혔다. 군에 따르면 소나무재선충병은 2016년 지역에서 처음 발생한 이후 감염목이 꾸준히 늘고 있다. 감염목은 2024년 741본에서 지난해 456본으로 감소했으나 올해는 이달 초 기준 699본으로 다시 증가했다.



산림청이 지정한 소나무 반출금지구역은 7개 읍·면 5만2249㏊로 전체 면적의 53%에 달한다. 최근에는 안흥면 소사리에서도 추가 발생하면서 둔내·강림면을 제외한 군 전역으로 확산한 상태다.



그간 군은 감염목 제거와 모두베기, 나무주사 등 다양한 방제 작업을 벌였지만 재선충병 확산 속도를 따라잡는 데 어려움을 겪어왔다. 이에 따라 새로운 방제 대안으로 민간 기업이 개발한 친환경 천적곰팡이 방제 기술을 시범 적용하기로 했다. 해당 기술은 천적곰팡이 배양액을 활용해 소나무재선충병을 방제하는 방식으로 중국 등 해외에서 국가 방제 약제로 활용된 바 있다.



군은 이번 시범 방제를 통해 약제의 실제 방제 효과와 현장 적용 가능성을 검증하고 향후 재선충병 방제 사업에 확대 적용할 수 있는 방안을 검토할 계획이다. 박종철 군 산림녹지과장은 “이번 신공법 도입으로 재선충병 확산세를 반드시 꺾고 청정 횡성의 산림을 끝까지 지키겠다”고 말했다.

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