‘황금알’ 돔구장 잡아라… 경기 9곳 유치전 가열

경기 지역 시·군들의 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장’ 유치 경쟁이 달아오르고 있다. 도내 9개 기초지방자치단체들은 날씨와 계절에 구애받지 않고 K팝 공연과 프로스포츠, 국제행사를 유치해 지역 경제를 견인하기 위해 출사표를 던지고 치열한 수싸움에 돌입했다.



12일 경기도에 따르면 문화체육관광부는 전국 광역지자체를 대상으로 대규모(4만석 이상)와 중규모(2만~4만석) 돔구장 후보지를 1곳씩 선정할 계획이다. 문체부가 다음 달 8일 공모를 마감하고 현장·발표 평가를 거쳐 연내 후보지를 확정하는 가운데 도는 13일까지 시·군의 사업제안서를 접수해 자체 심사를 통과한 후보지를 추천할 방침이다.



1차 관문인 도내 유치전에는 수원·화성·평택·광명·하남·부천·고양·구리·파주의 9개 지자체가 뛰어들었다. 가장 적극적 행보를 띠는 곳은 광명시다. 광명시는 광명시흥 3기 신도시 부지에 5만석 규모의 대형 돔구장을 짓겠다는 구상이다. KTX 광명역을 중심으로 한 광역철도망과 인천공항 접근성을 무기로 내세웠으며 최근 시민 서명운동에서도 목표치를 웃도는 1만3514명의 동참을 끌어내 유치 열기를 과시했다.



인구 108만명의 화성시도 ‘K마르스 아레나’의 청사진을 공개하며 가세했다. 2만5000석 중규모 돔을 추진 중인 화성시는 전날 비전 콘퍼런스를 열고 차량 15분 거리에 302만명이 거주하는 경기 남부권의 배후수요와 탄탄한 재정 여건을 강점으로 부각했다.



기존 인프라와 균형발전을 앞세운 지자체들의 추격도 만만치 않다. 수원시는 연고 프로야구단과 기존 체육시설을 연계해 장안구 수원종합운동장 일대에 복합 돔구장을 조성하는 타당성 용역에 착수했다.



하남시는 미사섬에 추진 중인 복합 콤플렉스 ‘K스타월드’와의 시너지를 강조하며 승부를 걸었고, 평택시는 지난달 26일 일찌감치 참여 의향서를 제출하고 범시민 추진위원회를 꾸렸다. 부천시는 5개 철도망과 국제만화축제 등 문화 역량을 내세워 3만석 규모의 중규모 돔구장에 도전하며, 파주시는 경기 북부 문화·스포츠 인프라 확충이라는 균형발전 논리를 펴고 있다.



관건은 막대한 건립비 조달과 지속 가능한 운영 모델 확보다. 돔구장 건립에는 최소 수천억원에서 많게는 1조원대 사업비가 투입되지만, 국비 지원은 전체의 30% 수준에 그친다. 나머지 70%에 달하는 재원을 지방재정과 민간투자로 어떻게 충당할지가 도 1차 심사와 문체부 본선 평가의 분수령이 될 전망이다. 도 관계자는 “돔구장 유치는 짓는 것보다 연중 시설을 채울 콘텐츠와 자립형 수익 구조를 설계하는 데 성패가 달려있다”고 내다봤다.

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