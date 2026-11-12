주무열 서울시의원 “SBA 사업비 75% 수탁사업에…사전심의제 되살려야”

더불어민주당 주무열 서울시의원(관악2)이 서울경제진흥원(SBA) 사업비에서 수탁사업이 차지하는 비중이 75%에 달한다며 사전심의제도 부활을 촉구했다. 사업은 서울시와 협의해 맡지만 수행 책임은 SBA가 지는 구조인 만큼 수탁사업 비중을 점검하고 조정할 장치가 필요하다는 지적이다.

더불어민주당 주무열 서울시의원. 의원실 제공

서울시의회 기획경제위원회 소속 주 의원은 지난 11일 열린 SBA 행정사무감사에서 “SBA의 전체 사업비 중 75%가 수탁사업이고 25%가 고유사업”이라며 “적정 비율은 이미 넘어선 것으로 보인다”고 말했다.

주 의원이 수탁사업 비중이 큰 배경을 묻자 박보경 SBA 대표이사 직무대행은 “아무래도 대형 수탁사업은 300억~400억원대에 이르는 경우가 있어 고유사업보다 규모가 크다”고 답했다. 수탁 여부는 서울시와 협의해 정하는 사안이라 SBA가 단독으로 결정할 수 없다는 설명도 덧붙였다.

SBA는 2023년 9월 연간 1억원 이상 신규 수탁사업의 수행 타당성과 인력·예산 부담을 검토하는 사전심의제도를 도입했지만 절차상 문제가 불거지면서 2024년 11월 이를 폐지했다. SBA 측은 기존 심의가 실효성 있게 운영되지 않았다는 점 등을 폐지 이유로 들었다. 하지만 주 의원은 “SBA가 책임을 지면서 수탁사업은 계속 늘어나는 구조”라며 심의제도가 충분히 작동하지 않았더라도 공식 절차는 유지해야 한다고 꼬집었다.

박 직무대행은 서울시와 관련 사안을 긴밀히 협의하고 개선 방안이 있는지 살펴보겠다고 밝혔다.

주 의원은 “사업비의 4분의 3을 수탁사업이 차지하는 구조에서 최소한의 견제 장치마저 없앤 것은 책임 있는 운영이 아니다”라며 “사전심의제도를 되살려 SBA가 본래 역할을 되찾도록 끝까지 챙기겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지