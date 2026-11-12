머리 말리기 귀찮아 안 감았다면?…KAIST 교수표 ‘빨리 마르는 샴푸’ 정체

22명 인체적용시험서 뿌리 볼륨·수분·거칠기 지표 개선
여성 100명 중 70명 머리 말리기 귀찮아 샴푸 거른 경험
KAIST 교원 창업기업 폴리페놀팩토리(대표 이해신)가 헤어케어 브랜드 그래비티의 '퀵 드라이 샴푸'를 12일 정식 출시했다.
물 없이 뿌려 쓰는 드라이샴푸와 달리, 일반 샴푸처럼 감고 헹구는 제품이다. 미스트나 에센스를 따로 바를 필요가 없다.
회사는 타월로 물기를 닦고 드라이어로 말릴 때 효과를 느끼기 쉽다고 밝혔다. 숱이 많거나 염색·탈색·펌으로 손상돼 잘 마르지 않는 모발이 주요 대상이다.
핵심은 회사가 자체 개발한 소재 ‘DryMax 609’다. 폴리페놀이 모발 표면에 얇은 코팅층을 만들어, 헹군 뒤 넓게 퍼진 물기를 물방울로 뭉쳐 떨어뜨린다.
회사가 피엔케이피부임상연구센타㈜에 의뢰해 사람 모발 다발로 평가한 결과, 드라이 2.5분 후부터 5분 후까지 표면 수분이 56.14% 줄었다. 대조군(29.46%)의 약 1.9배다.
22명이 참여한 인체적용시험에서는 사용 직후 모발 뿌리 볼륨이 23.56%, 일시적 모발 수분이 24.93%, 표면 거칠기 지표가 20.57% 개선됐다. 21명은 '평소보다 빨리 마르는 것이 체감된다'는 문항에 '보통' 이상으로 답했다.
그래비티가 여성 100명을 자체 조사한 결과, 81명이 머리를 한 번 말리는 데 10분 이상 걸린다고 했다. 70명은 말리기 번거로워 머리 감기를 거른 적이 있다고 답했다.
기술의 뿌리는 이해신 KAIST 석좌교수가 2007년 '네이처'와 '사이언스'에 발표한 홍합 접착 원리 연구다. 이 교수는 "폴리페놀 기반 소재가 모발 표면에서 작용하는 방식을 연구하면서 샴푸 단계에서부터 건조 과정에 영향을 줄 수 있겠다는 가능성에 주목했다"고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지