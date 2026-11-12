머리 말리기 귀찮아 안 감았다면?…KAIST 교수표 ‘빨리 마르는 샴푸’ 정체

KAIST 교원 창업기업 폴리페놀팩토리(대표 이해신)가 헤어케어 브랜드 그래비티의 '퀵 드라이 샴푸'를 12일 정식 출시했다.

폴리페놀팩토리가 공개한 ‘DryMax 609’ 비교 시연 장면. 소재를 처리한 유리판(왼쪽)과 처리하지 않은 유리판(오른쪽)에 물방울이 맺힌 모습이 다르다. 폴리페놀팩토리

물 없이 뿌려 쓰는 드라이샴푸와 달리, 일반 샴푸처럼 감고 헹구는 제품이다. 미스트나 에센스를 따로 바를 필요가 없다.

회사는 타월로 물기를 닦고 드라이어로 말릴 때 효과를 느끼기 쉽다고 밝혔다. 숱이 많거나 염색·탈색·펌으로 손상돼 잘 마르지 않는 모발이 주요 대상이다.

핵심은 회사가 자체 개발한 소재 ‘DryMax 609’다. 폴리페놀이 모발 표면에 얇은 코팅층을 만들어, 헹군 뒤 넓게 퍼진 물기를 물방울로 뭉쳐 떨어뜨린다.

회사가 피엔케이피부임상연구센타㈜에 의뢰해 사람 모발 다발로 평가한 결과, 드라이 2.5분 후부터 5분 후까지 표면 수분이 56.14% 줄었다. 대조군(29.46%)의 약 1.9배다.

22명이 참여한 인체적용시험에서는 사용 직후 모발 뿌리 볼륨이 23.56%, 일시적 모발 수분이 24.93%, 표면 거칠기 지표가 20.57% 개선됐다. 21명은 '평소보다 빨리 마르는 것이 체감된다'는 문항에 '보통' 이상으로 답했다.

그래비티가 여성 100명을 자체 조사한 결과, 81명이 머리를 한 번 말리는 데 10분 이상 걸린다고 했다. 70명은 말리기 번거로워 머리 감기를 거른 적이 있다고 답했다.

기술의 뿌리는 이해신 KAIST 석좌교수가 2007년 '네이처'와 '사이언스'에 발표한 홍합 접착 원리 연구다. 이 교수는 "폴리페놀 기반 소재가 모발 표면에서 작용하는 방식을 연구하면서 샴푸 단계에서부터 건조 과정에 영향을 줄 수 있겠다는 가능성에 주목했다"고 말했다.

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