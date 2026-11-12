신용한 충북도지사, 대통령에 ‘청주공항 민간활주로·중부고속도로 확장’ 등 건의

신용한 충북도지사가 12일 이재명 대통령을 직접 만나 청주국제공항 민간전용 활주로 신설과 중부고속도로 확장 등 충북 핵심 현안의 국가계획 반영을 건의했다.

신용한 충북도지사(왼쪽)가 12일 충남 아산시에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에서 김정관 산업통상부 장관에게 충북 현안사업을 건의하고 있다. 충북도 제공

신 지사는 이날 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식' 직후 대통령과 충청권 광역단체장 간담회 자리에 참석해 이같이 요청했다. 신 지사는 이 대통령과 대통령실 관계자들에게 충북 미래 성장의 핵심 동력인 사회간접자본(SOC) 구축과 수도권 공공기관 2차 이전의 당위성을 직접 설명했다.

이어 현장에 자리한 정부 부처 관계자들을 대상으로도 전방위 건의 활동을 펼쳤다. 주요 건의 사업은 △청주국제공항 민간전용 활주로 신설 △중부고속도로 확장 △제5차 국가철도망 구축계획 반영 △제3차 고속도로 건설계획 반영 등이다. 신 지사는 이들 사업이 지역 균형발전을 위한 필수 과제임을 강조하며 정부의 적극적인 지원을 당부했다.

수도권 2차 공공기관 이전에 대한 조속한 추진도 촉구했다. 신 지사는 “공공기관 2차 이전은 국가균형발전의 핵심 정책”이라며 “1차 이전 당시 시장형 공기업이 단 한 곳도 배치되지 않았던 충북에 경쟁력 있는 핵심 기관들이 반드시 이전될 수 있도록 정책적 배려가 필요하다”고 강조했다.

한편 이날 착공식 및 점검회의에는 충청권 4개 시·도지사를 비롯해 산업통상자원부·기획재정부·중소벤처기업부장관, 기후환경에너지부 1차관, 국토교통부 2차관과 기업 관계자 등이 대거 참석해 프로젝트의 성공적 추진을 논의했다.

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