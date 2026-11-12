동북아지방정부연합(NEAR) 30주년 포럼, "공동과제 해결 기구로 발전"

한국, 중국, 일본, 몽골, 러시아 등 세계 각국 지방정부가 참여한 동북아시아지방정부연합(NEAR)은 12일 경북 경주 힐튼호텔에서 창립 30주년 기념 국제포럼을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 동북아시아지방정부연합이 지난 30년간 추진해 온 지방정부 간 교류·협력 성과를 돌아보고 동북아 평화와 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

동북아시아지방정부연합(NEAR)은 12일 경북 경주 힐튼호텔에서 창립 30주년 기념 국제포럼을 개최한 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 동북아시아지방정부연합 제공

포럼에는 동북아시아지방정부연합 의장인 츠데노프 알렉세이 러시아 부랴티공화국 수반을 비롯해 이철우 경북도지사, 주한 러시아 대사, 주부산 중국 총영사, 각국 지방정부 관계자가 참석했다.

반기문 전 유엔 사무총장은 기조연설에서 "다자주의와 국가 간 국제협력이 약화하는 현 상황에서 지방정부 차원에서라도 기후변화와 지속가능발전목표 등 세계적 과제 이행에 앞장서야 한다"고 강조했다.

하토야마 유키오 전 일본 총리는 기조연설을 통해 "지방정부 관계자들이 각자 지역에서 쌓아가는 작은 신뢰가 국경을 넘어 큰 평화로 이어지리라 믿는다"고 말했다.

이철우 지사는 환영사에서 "동북아시아지방정부연합이 지속적인 외연 확대와 플랫폼 활성화로 동북아시아뿐만 아니라 중앙아시아와 아세안을 아우르는 명실상부한 지방정부 간 다자협력 플랫폼으로 성장한 것이 기쁘다"고 밝혔다.

포럼에서는 전문가 회의, 지방정부 회의, 제15회 동북아시아지방정부연합 경제·인문교류분과위원회, 회원정부 관계자 1:1 교류 등이 이어졌다.

경북 포항에 사무국을 둔 동북아시아지방정부연합은 1996년 4개국 29개 회원정부로 출범해 현재 10개국 96개 지방정부가 참여한 다자협력기구로 성장했다.

임병진 동북아시아지방정부연합 사무총장은 "동북아시아지방정부연합이 회원 정부의 공동 과제를 해결하고 실질적인 성과를 만들어내는 플랫폼으로 발전하도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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