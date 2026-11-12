[단독] 韓·‘원유 매장량 세계 1위’ 베네수엘라, 대사급 외교관계 복원 합의

한국이 원유 매장량 세계 1위인 베네수엘라와 대사급 관계를 복원하는 데 뜻을 모았다. 이번 공감대는 한국이 글로벌사우스로 외교 지평을 넓히는 계기가 될 것이란 해석이 나온다.

최준호 외교부 중남미국장(오른쪽)이 베네수엘라 카라카스에서 유리 피멘텔 모우라 외교통상부 제1차관과 면담하고 있다. 외교부 제공

12일 베네수엘라 외교가에 따르면 베네수엘라 측은 지난 4∼5일 수도 카라카스를 방문한 최준호 외교부 중남미국장에게 대사급 관계 복원 의사를 전달했고, 한국 측도 이에 공감한 것으로 전해졌다. 최 국장은 현지에서 유리 알렉산드레 피멘텔 모우라 외교통상부 제1차관과 라다메스 헤수스 고메즈 아수아헤 탄화수소부 차관을 각각 만났다. 베네수엘라 측은 2016년 임기모 당시 중남미국장 이후 10년 만에 이뤄진 한국 외교부 국장급 인사의 방문을 높이 평가한 것으로 알려졌다. 베네수엘라는 노후 인프라 개선에 대한 한국 기업의 참여와 코트라(KOTRA·대한무역투자진흥공사) 무역관 개설을 희망하는 것으로 전해졌다.

대사급 관계의 복원 시점은 아직 정해지지 않았으나, 베네수엘라 정부는 이르면 내년 중 차기 주한대사에 대한 아그레망(주재국의 사전 동의)을 한국 정부에 요청할 전망이다. 베네수엘라는 2007년부터, 한국은 2016년부터 상대국 주재 대사관을 대사대리 체제로 운영해 왔다. 베네수엘라는 올해 1월 니콜라스 마두로 대통령이 미국으로 압송된 뒤 델시 로드리게스 임시 대통령 체제에서 대미 관계 개선에 나섰다.

반면 ‘반미 연대’로 밀착해 온 북한과는 대사대리 체제 장기화가 예상된다. 지난해 8월 주북대사에 임명된 호세 안토니오 무르가 밥티스타 전 육군총사령관은 북한의 아그레망을 받고도 1년3개월째 평양에 부임하지 못했다. 주베네수엘라 북한대사관도 대사대리 체제로 운영 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지