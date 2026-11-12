K뷰티는 독자 기술, K패션은 글로벌 확장…뷰티·패션업계, 성장 전략 다변화 [트렌드]

뷰티·패션업계가 차별화된 경쟁력 확보와 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다. 뷰티업계는 독자적인 연구개발(R&D)과 기능성 소재를 앞세워 제품 경쟁력을 강화하는 한편 글로벌 유통망 확대에 나섰다. 패션업계는 일본 주요 상권에 팝업스토어를 열고 현지 소비자와의 접점을 넓히는 동시에 오프라인 체험형 마케팅과 할인 행사를 강화하고 있다.

아모레퍼시픽 ‘설화수 롱제비티 심포지엄’. 아모레퍼시픽 제공

◆ 뷰티업계, 독자 기술력 강화…글로벌 시장 공략도

제품력을 앞세워 글로벌 시장에서 입지를 넓히고 있는 K뷰티 업계가 독자적인 기술과 소재 개발에 힘을 쏟고 있다.

아모레퍼시픽은 지난 2일 서울 본사에서 개최한 제2회 ‘설화수 롱제비티 심포지엄’에서 인삼 과학을 바탕으로 피부 세포 기능 저하와 노화의 관계를 살펴보고, 건강한 세포 기능을 유지·회복하는 방안을 논의했다.

아모레퍼시픽과 미국 존스홉킨스 의대가 진행 중인 공동 연구 이니셔티브의 성과도 공개됐다. 아모레퍼시픽 독자 성분인 림파낙스와 피부 면역의 관계, 레드플라보노이드 관련 연구 결과 등이 소개됐다. 박원석 아모레퍼시픽 연구혁신(R&I)센터 박사는 자외선 환경에서 인삼 유래 독자 기술인 진세노믹스가 피부 세포 정체성 변화에 미치는 영향을 분석한 연구를 발표하고, 세포 정체성 회복을 인삼 기반 피부 장수 연구의 새로운 방향으로 제시했다.

코스맥스는 피부 마이크로바이옴 데이터를 활용해 개인별 피부 특성을 분석하는 연구를 진행했다. 한국인 950명의 피부 측정값과 설문, 피부 표면 미생물 데이터를 종합해 연령과 피부 특성에 따른 유형별 미생물 구성 차이를 살폈다.

연구 결과는 2025년 국제학술지 ‘Frontiers in Cellular and Infection Microbiology’에 게재됐다. 코스맥스는 이를 바탕으로 피부 유형을 분석하는 알고리즘 플랫폼 '페이스링크'를 고도화하고 맞춤형 화장품 개발에 활용하고 있다.

한국콜마는 전북대학교와 공동 개발한 항산화 신소재 ‘TOT’ 연구를 국제학술지 ‘Molecules’에 발표했다. TOT는 비타민 E 분자 두 개를 연결한 소재로, 과산화수소와 만나면 결합이 풀리면서 비타민 E가 방출되도록 설계됐다. 여기에 미세 캡슐에 유효성분을 담아 전달하는 리포좀 기술을 적용했다. 익숙한 항산화 성분의 방출 조건과 전달 방식을 함께 설계한 것이 특징이다.

사진 =그래비티 제공

홍합의 접착 원리에서 출발한 폴리페놀 기술을 활용해 모발 건조 시간을 줄이는 샴푸도 출시됐다. KAIST 교원 창업기업 폴리페놀팩토리는 ‘그래비티 퀵 드라이 샴푸’를 출시했다. KAIST 화학과 이해신 석좌교수 연구팀이 개발한 핵심 기술 ‘DryMax 609’는 폴리페놀을 활용해 모발 표면에 얇은 막을 형성하고, 머리카락 겉에 남은 물기를 작은 물방울 형태로 뭉쳐 쉽게 떨어지도록 설계됐다.

회사 측이 피엔케이피부임상연구센타에 의뢰해 사람 모발 다발을 대상으로 진행한 시험에서는 드라이 2.5분 후부터 5분 후까지 겉수분 감소량이 대조군보다 1.90배 높게 나타났다. 지난 5일 올리브영에서 진행한 사전 판매 물량은 24분 만에 완판됐다.

폴리페놀팩토리는 홍합의 접착 원리를 응용한 기술을 탈모 증상 완화 샴푸 등에 적용해 왔으며, 이번 제품을 통해 모발 건조 관리 영역으로 기술 활용 범위를 넓혔다.

리필드는 두피 케어 성분인 cADPR이 모낭 진피유두세포의 칼슘 조절과 모발 성장 관련 신호 전달에 미치는 영향을 연구했다. 연구 결과 cADPR을 처리한 세포에서 모발 성장기 관련 신호가 증가하고 모발 퇴행기와 관련된 단백질 발현은 감소하는 변화가 관찰됐다. 해당 연구는 올해 1월 국제학술지 'Applied Sciences'에 게재됐다. 다만 세포를 대상으로 한 기초연구로, 실제 사람의 탈모 개선 효과를 입증한 임상시험과는 구분할 필요가 있다.

국내 자생 생물자원을 활용한 소재 개발도 추진된다. 코스메카코리아는 국립생물자원관과 업무협약을 맺고 국내 자생 생물자원을 활용한 친환경 화장품 소재 개발에 나섰다. 국립생물자원관의 생물다양성 연구 역량과 코스메카코리아의 화장품 연구개발 기술을 결합해 독자 소재를 개발하고 상용화한다는 계획이다.

기능성 성분을 앞세운 신제품 출시도 이어지고 있다.

애경산업의 감성 뷰티 브랜드 시그닉은 핀란드산 자작나무 유래 PDRN을 함유한 수분광 세럼과 크림을 선보였다. 자작나무 유래 성분과 히알루론산, 베타글루칸 등을 조합해 피부 수분 공급과 보습 장벽 관리에 초점을 맞췄다.

시그닉 제품 이미지. 애경산업 제공

해외 시장에서는 유통 채널과 국가를 다변화하는 움직임이 두드러진다. 어댑트의 스킨케어 브랜드 풀리는 올리브영 K뷰티에딧을 통해 미국 세포라에 입점한 뒤 판매 성과를 거뒀다. 대표 제품인 ‘그린 토마토 클레이 팩 클렌저’의 미국 세포라 오프라인 판매량은 입점 첫 달과 비교해 한 달 만에 약 2배 증가했다. 같은 기간 미국 전체 매출도 28% 늘었다.

메디컬 에스테틱 기업 바임은 사우디아라비아 식품의약청(SFDA)으로부터 쥬베룩과 레니스나 등 2개 제품의 품목허가를 획득했다. 아랍에미리트(UAE), 이라크, 바레인에 이어 중동 시장 내 공급 국가를 확대하게 됐다. 내년 사우디아라비아 주요 도시에서 공식 출시를 추진할 예정이다.

국내 오프라인 유통망 확대도 이어지고 있다. 퀵 뷰티 브랜드 센슬은 무신사가 서울 성수동에 개점한 두 번째 단독 매장 ‘무신사 뷰티 성수’에 입점했다. 지난 9월 무신사 뷰티 홍대에 이어 성수점까지 입점하면서 주요 상권에서 소비자가 제품을 직접 체험할 수 있는 접점을 넓혔다.

◆ 패션업계, 일본 팝업 확대…체험형 마케팅 강화

패션업계는 일본 시장에서 오프라인 접점을 확대하며 국내 브랜드의 해외 진출을 지원하고 있다. 온라인 판매에만 의존하기보다 현지 소비자가 제품을 직접 경험하도록 해 신규 고객 유입과 구매로 연결하려는 전략이다.

사진 = 무신사 제공

무신사와 W컨셉은 일본 오프라인 시장에서 고객 접점을 확대하고 있다. 무신사는 오사카 팝업스토어에 17일간 약 8만명이 방문했으며, 방문객의 70% 이상이 18~29세였다. 행사 기간 무신사 글로벌 스토어 신규 회원 수는 전년 동기 대비 101%, 첫 구매 고객은 65% 증가했다. 참여 브랜드 71곳의 거래액도 268% 늘었다.

W컨셉도 일본 도쿄에서 릴레이 팝업을 진행한다. 하라주쿠 라포레 쇼핑몰에서는 내년 1월 31일까지 국내 디자이너 브랜드 4곳을 차례로 소개한다. 이달 26일부터 다음 달 6일까지는 시부야에서 패션·뷰티·리빙 등 80여개 브랜드가 참여하는 전시형 팝업을 연다. 참여 브랜드 가운데 절반가량은 일본 오프라인 시장에 처음 진출한다.

현장에서 제품을 확인한 뒤 온라인 구매로 이어지도록 한 점도 특징이다. 시부야 팝업에 전시된 제품에는 QR코드를 부착해 고객이 디자인과 소재, 핏 등을 살펴본 뒤 W컨셉 글로벌몰에서 구매할 수 있도록 했다. W컨셉에 따르면 일본 온라인 거래액은 글로벌몰 개편 전과 비교해 약 6배 증가했으며, 패션과 뷰티 거래액은 각각 520%, 450% 늘었다.

국내 플랫폼에서는 입점 쇼핑몰의 성장을 뒷받침하는 움직임도 이어지고 있다. 에이블리는 올해 3분기 쇼핑몰 카테고리 거래액이 전년 동기 대비 25% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 마켓당 거래액은 45% 늘었으며, 9월 거래액은 전년 동월 대비 35% 증가했다. 10월 쇼핑몰 거래액도 전년 동월 대비 14% 늘어 지난 3월 이후 7개월 만에 월간 역대 최고치를 기록했다.

에이블리는 할인 행사와 라이브 방송 등을 통해 입점 쇼핑몰의 판매 기회를 넓히고 있다. 지난 9월 대규모 할인 행사 '메가세일' 기간 입점 쇼핑몰의 일평균 즐겨찾기 수는 행사 직전보다 76% 증가했다. 입점 3개월 미만 쇼핑몰의 거래액도 66% 늘었다. 라이브 방송을 진행한 일부 쇼핑몰은 방송 당일 거래액이 전주 같은 요일보다 8~10배가량 증가했다. 장기 입점 쇼핑몰인 '메이드미닝'은 5년 연속 연간 거래액 성장률 80% 이상을 기록했다.

국내에서는 고객 체험과 구매 혜택을 결합한 마케팅이 활발하다. 골프웨어 브랜드 와이드앵글은 11월부터 주요 매장에서 후원 프로선수들의 원포인트 레슨과 팬사인회를 진행한다. 홍보모델 권은비의 팬사인회와 브랜드 캐릭터를 활용한 포토존, 경품 행사도 마련했다. 코오롱몰은 겨울 블랙프라이데이 행사 ‘큼(KM)’ 후반부에 스포츠데이와 브랜드데이를 운영한다. 코오롱스포츠와 헬리녹스 웨어, 왁 등 아웃도어·골프 브랜드가 참여하며, 대표 상품 구매 시 10% 마일리지 페이백과 할인 쿠폰 등을 제공한다.

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