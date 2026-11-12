'경비원 중태·13명 부상' 아파트 방화범 "죽고 싶어서"

주민을 구하려던 경비원이 중태에 빠지고, 10여명이 다치게 한 전남광주 아파트 방화 피의자는 극단적 선택을 하려고 불을 낸 것으로 드러났다.



12일 광주 북부경찰서에 따르면 현주건조물방화치상 혐의로 긴급 체포된 A(40대)씨는 경찰 조사에서 극단적 선택 충동으로 여러 차례 불을 질렀다는 취지로 진술했다.

전남광주 북구 운암동 아파트 화재. 전남광주통합특별시소방본부 제공

A씨는 우울증으로 병원 치료를 받았으며 범행 당시에도 술에 취한 상태였던 것으로 조사됐다.



프로파일러를 투입해 조사한 결과 A씨의 진술에 신빙성이 있다고 경찰은 판단했다.



A씨는 지역 공공기관에서 일하다가 우울증 치료를 위해 지난해부터 휴직 중이었던 것으로 파악됐다.



경찰은 조사 결과를 토대로 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.



A씨는 전날 오후 6시 33분께 어머니와 함께 사는 전남광주 북구 운암동 한 아파트 6층 세대에서 고의로 불을 낸 혐의를 받는다.



70대 경비원은 집마다 문을 두드리며 화재 사실을 알리다가 계단에서 심정지 상태로 발견됐으며 소방관과 주민 등 13명도 연기를 마셔 병원 치료를 받았다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 "마들랜" (www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지