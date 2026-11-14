“시어머님 인사드립니다”…김지영·남성진 19세 훈남 아들 공개에 ‘발칵’

“시어머님 안녕하세요, 며느리 인사드립니다.”

배우 남성진·김지영 부부의 19세 아들 사진이 공개되자마자 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 댓글창은 일순간에 시끌벅적해졌다. 대중이 연예인 자녀의 비주얼에 이토록 뜨겁게 반응하는 이유는 단순한 호기심 그 이상이다. 시아버지 고(故) 남일우, 시어머니 김용림, 그리고 남성진과 김지영으로 이어지는 이른바 ‘연기 명가 3대’의 유전자가 과연 어떻게 발현되었는지 지켜보는 재미가 쏠쏠하기 때문이다.

드라마 속 인연에서 연예계 대표 잉꼬부부로 거듭난 남성진과 김지영의 다정한 모습. 연합뉴스

지난달 KBS 1TV ‘아침마당’에 출연한 남성진은 훈훈한 외모로 화제를 모은 아들의 근황을 가감 없이 털어놓았다. 이날 방송에서 공개된 3대 가족사진 속 2008년생 아들 남경목 군은 뚜렷한 이목구비와 훤칠한 체격으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. MC들이 “아버지보다 낫다”, “너무 잘생겼다”며 감탄을 금치 못하자, 남성진은 “나은 게 다행”이라고 너스레를 떨었다. 이어 “키가 나보다 훨씬 크다. 처가쪽이 키가 크다”며 쑥스러운 미소를 지었다.

사실 부부의 아들이 대중 앞에 얼굴을 드러낸 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 2019년 MBN 예능 ‘모던패밀리’에 출연했을 당시에도 배우 강동원을 연상시키는 수려한 외모와 앳된 미소로 랜선 이모·삼촌들의 마음을 훔친 바 있다. 이후 훌쩍 자란 고등학생 프로필 사진과 최근 엄마 김지영의 SNS를 통해 공개된 근황 사진들이 연달아 화제를 모았다.

입시 스트레스를 날리기 위해 엄마와 함께 콘서트장을 찾아 다정한 케미를 뽐내는 모자의 일상. 김지영 SNS

특히 김지영은 아들의 학업 스트레스를 풀어주기 위해 함께 빅뱅 콘서트 현장을 찾은 일상을 공유했다. “입시생 아들 스트레스 풀어주기!! 사실 내가 더 뛰어놈”이라는 유쾌한 유머와 함께 공개된 사진 속 아들은 남다른 외모를 숨기지 못했다. 이를 본 누리꾼들은 “벌써 완성형 비주얼이다”, “이 얼굴이면 연예계 데뷔 안 하는 게 손해다”라며 폭발적인 반응을 보였다.

여기에 유튜브 채널 ‘황정음’에 출연한 김지영의 입담이 더해지며 열기는 한층 뜨거워졌다. 방송에서 김지영은 아들과의 현실 모자 에피소드를 공개해 웃음을 자아냈다. 어릴 때 촬영장에 데려가도 시종일관 시큰둥했고, 심지어 엄마가 TV에 나와도 쳐다보지 않았다는 것이다. 하루는 쇼핑몰에서 아들이 자신을 끌고 가더니 유튜버를 가리키며 신기해하더라는 일화를 꺼내며 “순간 자존심에 상처를 입었다. ‘엄마 천만 배우야’라고 외쳤다”고 웃으며 밝혔다.

화려한 필모그래피 뒤에 숨겨진 솔직한 입담으로 대중의 친근감을 더하는 배우 김지영. 유튜브 채널 ‘황정음’ 화면 캡처

실제로 김지영은 2019년 영화 ‘극한직업’과 ‘엑시트’가 연달아 흥행 대박을 터뜨리며 ‘천만 배우’ 반열에 오른 베테랑이다. 1993년 연극 ‘수전노’로 데뷔해 MBC 장수 드라마 ‘전원일기’의 ‘복길이’로 전 국민적인 사랑을 받았고 이후 시트콤, 일일극, 미니시리즈, 액션 장르물까지 폭넓은 필모그래피를 쌓아왔다. 극 중 ‘영남’ 역을 맡았던 남편 남성진과도 이 작품을 계기로 연인으로 발전해 2004년 백년가약을 맺었다.

이처럼 탄탄한 연기력을 지닌 부모 아래서 자란 아들은 현재 고3 수험생이다. 아빠 남성진은 방송에서 “아들도 연기 공부를 하고 싶어 한다”고 귀띔하며 “배우가 될 수 있을지는 아직 모르겠다”고 조심스러운 입장을 내비쳤다. 하지만 대중의 시선은 이미 확고하다. 3대에 걸친 연기자 집안의 피를 물려받은 데다, 19세라는 나이가 믿기지 않는 훤칠한 비주얼까지 갖춘 만큼 벌써부터 연예계 데뷔를 손꼽아 기다리는 팬들이 줄을 잇고 있다.

화려한 스포트라이트 속에서도 아들을 향한 김지영의 육아 철학은 소박하고 현실적이다. 유튜브 방송에서 김지영은 아들에 대해 “사춘기가 거의 없었다. 지금도 중학생들이 구석에서 담배 피우는 걸 보면 ‘어린 놈의 자식들’이라고 한다”며 미소 지었다. 이어 “밤늦게 와서도 하루 종일 있었던 일을 조잘조잘 떠든다. 딸 겸 아들 겸이다. 난 진짜 행복한 엄마”라며 깊은 애정을 드러냈다.

고(故) 남일우·김용림 부모 세대부터 손주까지, 연기 명가 3대가 함께한 단란한 한때. MBN ‘모던패밀리’ 화면 캡처

스타 부부의 자녀라는 타이틀은 때로 부담일 수 있지만, 이들 가족이 보여주는 모습은 여느 평범한 가정과 다르지 않다. 입시 지옥을 견디는 고3 아들을 위해 콘서트장에 동행해 함께 뛰어놀고, 집에 돌아와서는 학교 이야기에 귀 기울여주는 엄마의 모습은 대중에게 친근한 공감을 불러일으킨다.

외모와 끼, 여기에 탄탄한 가정교육까지 삼박자를 고루 갖춘 남성진·김지영 부부의 아들이 과연 조부모와 부모의 뒤를 이어 브라운관을 채울 명품 배우로 성장하게 될지, 대중의 시선이 자연스럽게 다음 행보를 향하고 있다.

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