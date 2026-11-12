정부, 메가프로젝트에 중소기업 참여 확대…2030년까지 상생재원 2조원 조성

정부가 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터 등 대규모 국가 프로젝트에 중소기업의 참여를 확대하기 위해 2030년까지 2조원 규모의 상생재원을 조성한다. 전국 5대 권역별 중소기업 협의회를 가동해 대기업 공급망 신규 진입을 지원하고, 지역 혁신 생태계 조성에도 나선다.

이소영 중소벤처기업부 장관이 지난 9일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 산업통상자원중소벤처기업위원회 제6차 전체회의에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

중소벤처기업부는 12일 삼성전자 아산사업장 온양캠퍼스에서 열린 ‘메가프로젝트 제4차 민관합동 점검회의’에서 이 같은 내용의 ‘메가프로젝트 성과확산을 위한 중소기업 역할 강화방안’을 보고했다고 밝혔다.

우선 이달 중 5대 권역별 메가프로젝트 중소기업 협의회를 구성한다. 협의회는 중소기업의 프로젝트 참여 수요와 애로사항을 수렴하고, 대·중견기업과 공동사업을 추진할 수 있도록 연결하는 역할을 맡는다. 지방정부와 협력해 이전 기업의 지역 정착을 지원하고 규제 개선도 추진한다.

신규 공급망 진입을 희망하는 중소기업에는 대기업과 상위 협력사가 필요로 하는 기술·품목을 발굴해 연결한다. 실증과 연구개발(R&D), 전략적 투자도 지원한다. 관련 분야로 사업을 전환하려는 기업에는 컨설팅과 자금, 기술개발을 패키지로 제공한다.

기존 협력기업의 성장을 위해서는 2030년까지 총 2조원 규모의 상생재원을 조성한다. 상생협력기금 내 전용 재원을 마련하고 대기업 출연을 통한 투융자 자금 등을 확보할 계획이다. 이를 활용해 공급망 국산화와 환경·사회·투명경영(ESG) 역량 강화를 지원한다.

설비투자부터 대금 수령까지 발생하는 자금 공백을 해소하기 위해 지역 프로젝트파이낸스(PF) 보증을 신설하고 발주서 기반 생산자금 융자도 지원한다. 2030년까지 5조원 이상을 투입하는 중소제조 피지컬AI 확산 전략도 추진한다.

지역 혁신 생태계 조성을 위해서는 앵커기업과 지방정부, 모태펀드가 공동으로 5년간 2조원 규모의 지역성장펀드를 조성한다. 창업도시도 기존 추진 중인 4곳 외에 6곳을 추가 지정할 계획이다.

이소영 중기부 장관은 “더 많은 중소기업에 공급망 진입의 문을 열어주고 협력 대·중소기업 간 구조적인 양극화를 해소해야 한다”며 “메가프로젝트로 열릴 대규모 시장이 중소기업의 혁신성장 기회가 되도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

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