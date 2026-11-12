한전 3분기 영업이익 71% 급감…중동전쟁에 연료비 부담 급증

한국전력의 올해 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 70% 가량 급감했다. 중동전쟁 여파로 국제 에너지 가격이 상승하면서 연료비와 전력 구입비 부담이 커진 영향이다. 한전은 13분기 연속 흑자를 유지했지만 210조원에 육박하는 부채와 막대한 이자비용으로 재무 부담이 지속되고 있다.

서울 한국전력공사 서울본부 모습. 뉴시스

한국전력은 올해 3분기 연결 기준 매출액 26조8518억원, 영업이익 1조6441억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 2.6%, 영업이익은 70.9% 감소했다. 당기순이익은 8359억원으로 77.9% 줄었다.

올해 1~9월 누적 매출액은 73조1691억원, 영업이익은 6조5569억원으로 전년 동기 대비 각각 0.8%, 43.2% 감소했다. 당기순이익도 3조6324억원으로 50.4% 줄었다.

실적 악화의 주요 원인은 국제 연료가격 상승이다. 지난 2월 말 중동전쟁으로 상승한 연료가격이 3분기부터 본격적으로 실적에 반영됐다.

올해 1~9월 발전자회사 연료비는 17조267억원으로 전년 동기보다 2조2007억원(14.8%) 증가했다. 석탄발전 출력제한 완화에 따른 발전량 증가와 유연탄 가격 상승이 영향을 미쳤다. 민간발전사 구입전력비도 27조5097억원으로 9034억원(3.4%) 늘었다. 액화천연가스(LNG) 가격 상승으로 전력도매가격(SMP)이 오른 데다 재생에너지 의무공급비율 확대에 따른 공급인증서(REC) 비용이 증가한 결과다.

반면 전기판매수익은 69조4710억원으로 1조1606억원(1.6%) 감소했다. 중동전쟁에 따른 업황 부진 등으로 전력 판매량이 1.1% 줄고 판매단가도 0.4% 하락했다.

한전 본사의 수익성 악화도 두드러졌다. 자회사 실적을 제외한 별도 기준 영업이익은 2조238억원으로 전년 동기보다 63.4% 감소했다.

재무 부담도 여전하다. 올해 3분기 말 연결 기준 부채는 209조6000억원, 차입금은 132조8000억원에 달했다. 올해 1~9월 이자비용만 약 3조2000억원으로 하루 평균 118억원 수준이다.

한전은 비상경영체제 강화로 올해 3분기까지 비용 절감 1조원, 수익 개선 3000억원, 투자비 절감 6000억원 등 총 1조9000억원의 재무개선 실적을 달성했다고 설명했다.

한전은 국제 에너지 가격 상승에 대응해 비상경영체제를 유지하는 한편 정부의 전력시장 안정화 정책에 협력하고, 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단산업 육성에 필요한 국가 전력망을 적기에 확충할 방침이다.

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