대한핸드볼협회, 청소년 유망주 14명 헝가리로…유럽식 선진 훈련 경험

대한핸드볼협회(회장 곽노정)가 국내 청소년 핸드볼 유망주들의 국제 경쟁력 강화를 위해 해외연수 프로그램을 진행한다.

대한핸드볼협회는 우수선수 선발 과정을 거쳐 뽑힌 중학생 선수 14명을 헝가리 발라톤보글라르에 파견했다고 12일 밝혔다.

대한핸드볼협회(회장 곽노정)는 우수선수 선발 과정을 거쳐 뽑힌 중학생 선수 14명을 헝가리 발라톤보글라르에 파견했다고 12일 밝혔다. 대한핸드볼협회 제공

대한핸드볼협회(회장 곽노정)는 우수선수 선발 과정을 거쳐 뽑힌 중학생 선수 14명을 헝가리 발라톤보글라르에 파견했다고 12일 밝혔다. 대한핸드볼협회 제공

선수단은 남녀 각 7명과 지도자 3명, 통역 1명 등 총 18명으로 구성됐다. 이들은 이날 출국해 21일까지 헝가리 핸드볼 아카데미(NEKA)에서 현지 훈련 프로그램에 참여한다.

NEKA는 헝가리 수도 부다페스트에서 약 1시간 거리에 있는 공식 핸드볼 교육기관이다. 세계적인 선수 육성 시스템과 체계적인 훈련 환경을 갖춘 곳으로, 선수들은 이곳에서 개인 기술 향상과 체력 강화에 초점을 맞춘 훈련을 소화할 예정이다. 유럽 챔피언스리그 경기 관람 등 현지 핸드볼 문화를 접하는 일정도 마련됐다.

이번 연수에는 사전 모집과 평가를 거쳐 선발된 지도자 3명도 동행한다. 협회는 출국에 앞서 지도자들과 간담회를 열어 유럽 핸드볼에서 경험하고 싶은 훈련 내용과 운영 방향을 논의했다. 이를 현지 연수 과정에 반영해 선수 훈련의 실효성을 높인다는 취지다.

협회는 2019년부터 매년 전국 중·고등학교 우수선수를 발굴해 지원하는 사업을 이어오고 있다. 고등학생에게는 장학금을, 중학생에게는 해외연수 기회를 제공하는 방식이다. 특히 지난해부터는 연수를 희망하는 선수들이 직접 우수선수 선발에 지원하도록 제도를 바꿨다. 이후 3단계 평가를 거쳐 이번 연수 참가자 14명을 최종 선정했다.

협회는 이번 해외연수가 청소년 선수들에게 유럽의 훈련 방식과 국제 핸드볼 문화를 직접 경험하게 하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

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