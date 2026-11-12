스타벅스, 독립유공자 후손 50명에 장학금 1억원 전달

스타벅스 코리아가 순국선열의 날을 앞두고 독립유공자 후손 대학생 50명에게 총 1억원의 장학금을 전달했다.

스타벅스는 12일 스타벅스 지원센터에서 ‘2026 독립유공자 후손 장학금 전달식’을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 신동우 스타벅스 코리아 대표이사와 이승우 서울지방보훈청장, 김현훈 한국사회복지협의회 회장, 독립유공자 후손 장학생 40여명 등이 참석했다.

12일 스타벅스 지원센터에서 진행된 장학금 전달식에서 스타벅스 신동우 대표이사(왼쪽 두 번째부터), 정유찬 장학생, 국가보훈부 이승우 서울지방보훈청장, 김희수 장학생, 한국사회복지협의회 김현훈 회장이 기념 촬영을 하고 있다. 스타벅스 제공

스타벅스는 국가보훈부, 한국사회복지협의회와 함께 선발한 장학생 50명에게 1인당 200만원의 장학금을 지원했다. 장학생 대표로는 상해 임시정부에서 활동한 김성근 애국지사의 고손녀 김희수 학생과 경기 화성 지역 독립만세운동을 주도한 정서송 애국지사의 증손자 정유찬 학생이 참석했다.

이번 장학금은 스타벅스의 이익공유형 매장인 ‘커뮤니티 스토어’ 6호점 독립문역점에서 조성한 사회공헌 기금으로 마련됐다. 스타벅스는 2023년 국가보훈부, 한국사회복지협의회와 업무협약을 체결하고 독립문역점을 커뮤니티 스토어로 전환했다. 이 매장에서는 판매 품목당 300원을 적립해 독립유공자 후손 장학사업 등 보훈가족 지원에 활용하고 있다.

올해는 장학금 전달과 함께 역사 체험 프로그램도 마련했다. 장학생들은 독립문역점을 방문한 뒤 서대문형무소역사관과 국립대한민국임시정부기념관에서 독립운동의 역사를 되새기는 시간을 가졌다.

스타벅스가 2015년부터 12년간 이어온 장학사업을 통해 지원받은 독립유공자 후손은 총 533명으로, 누적 장학금은 약 11억원이다. 스타벅스는 장학사업 외에도 국가유공자 후손의 취업과 주거 안정을 지원하고 있다. 바리스타 채용 연계 프로그램을 통해 지금까지 국가유공자 후손 8명이 입사했다. 지난해에는 광복 80주년을 기념해 독립문역점의 8월 수익금을 기부하고 국가유공자 후손 15명에게 총 3300만원의 주거비를 지원했다.

김지영 스타벅스 ESG팀장은 “고객과 함께 조성한 사회공헌 기금이 독립유공자 후손들의 학업과 미래를 응원하는 장학금으로 이어지고 있다”며 “장학금과 취업 지원 등 보훈가족에게 실질적인 도움이 되는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

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