조현, 13일 베이징서 왕이 만난다…한중·한반도 정세 논의

조현 외교부 장관이 다음 주 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 중국을 방문해 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 회담한다.

박두순 외교부 대변인은 12일 정례브리핑에서 “조 장관은 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장의 초청으로 13~14일 중국을 방문한다”고 밝혔다. 조 장관은 방중 첫날인 13일, 왕이 부장을 만나 한·중 외교장관회담과 만찬에 나선다. 이번 회담은 지난 8월 왕 부장의 방한 이후 3개월 만에 개최된다.

양국 외교 수장은 회담을 통해 한·중 관계와 한반도를 비롯한 지역 정세를 논의할 것으로 예상된다. 아울러 APEC 정상회의를 앞두고 한·중 정상회담 개최 가능성도 거론되면서 이번 외교장관회담에서 정상회담 의제에 대한 사전 조율이 이뤄질지도 관심을 모은다.

북·미 대화 재개 가능성을 둘러싼 논의에도 이목이 쏠린다. 이번 회담에 앞서 왕 부장은 지난 5일 중국 베이징에서 김성남 북한 노동당 국제비서 겸 국제부장을 만난 데 이어, 11일 마코 루비오 미국 국무장관과 통화 미중 관계와 정상 간 교류를 논의 한 바 있다.

외교부 당국자는 “최근 김정은 북한 국무위원장이 방중했고 김성남 당 비서도 방중하면서 북·미 대화 동향도 거론되고 있기 때문에 두 장관이 한반도 정세를 논의하면서 한반도 평화공존정책에 대해 자연스레 설명할 기회도 있을 것”이라고 말했다. 다만 외교부는 APEC 계기 북·미대화 가능성에 대해서는 “특별히 추진된다는 가능성은 일단 낮게 보고 있다”며 관련 동향을 주시하고 있다는 입장이다.

서해구조물 문제와 한한령(限韓令·한류 제한령) 등 양국 간 현안도 대화 테이블에 오를지 주목된다. 외교부 당국자는 서해 구조물 문제에 대해 “우리가 중국 측에 계속 제기하고 협의하는 사안”이라며 “외교장관회담에서 양국의 주요 관심 사안을 포함한 현안들이 제기될 것”이라고 예상했다. 한한령에 관해서는 “문화적 교류 차원에서 논의될 수 있다”면서도 “실제로 제기될지 예단하기는 어렵다”고 설명했다.

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