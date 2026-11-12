바비조아, ‘BJ쌀눈미강복합발효추출분말’ 개발…첫 생산

사진=㈜바비조아 제공

부산 기장군의 기능성쌀 제조기업 ㈜바비조아(대표 김세원)가 국내산 유기농 미강과 쌀눈을 활용한 식품소재 ‘BJ쌀눈미강복합발효추출분말’을 개발하고 첫 생산을 마쳤다. 회사는 해당 제조공정에 대한 특허를 지난 11월 6일 출원했다고 밝혔다.

바비조아는 도정 과정에서 분리되는 쌀눈과 미강의 활용도를 높이기 위해 효소 분해와 유산균 발효 기술을 적용했다. 농촌진흥청 농사로 자료에 따르면 쌀의 기능성분 중 66%는 쌀눈, 29%는 쌀겨에 분포한다. 농촌진흥청은 2015년 국내에서 연간 약 50만 톤의 쌀겨가 발생하지만 약 30%만 쌀겨유·사료 등에 활용되고 나머지는 농산 폐기물로 처리된다고 밝힌 바 있다. 2021년에는 환경부가 쌀겨를 순환자원으로 인정받기 쉽도록 관련 제도를 개선했다.

‘BJ쌀눈미강복합발효추출분말’은 유기농산물 인증을 받은 국산 미강과 현미 쌀눈을 7대 3 비율로 배합하고, β-글루카나아제·α-아밀라아제·프로테아제 등 3종 복합효소와 플란타김치유산균 등 3종 유산균을 활용한 발효 공정을 거쳐 분말화한 소재다. 7대 3의 배합 비율은 현미에서 겨층과 쌀눈이 차지하는 자연 비율을 반영했다.

추출액을 분말화하는 과정에서는 덱스트린 등 부형제를 사용하지 않고 분무건조하는 제조공정을 적용했다. 회사 측은 이를 통해 미강 특유의 산패취와 거친 식감을 줄이고, 물에 풀리는 형태로 가공했다고 설명했다.

회사 측이 제시한 성분 분석 결과(BJ-COA-20261020-01)에 따르면 원료 100g당 GABA 229.8mg, L-아스파라긴 542.8mg, L-아르기닌 284.9mg이 확인됐다. 총 폴리페놀은 22.9mg/g, 감마오리자놀 1.27mg/g, 식물스테롤은 1.35mg/g으로 분석됐다. 비타민 B1과 마그네슘도 함유됐으며, 회사 측이 제시한 안전성 시험 결과에서는 잔류농약 463개 성분 전 항목 불검출, 대장균군 0 CFU/g, 납 및 금속성 이물 불검출 결과를 받았다.

바비조아는 2010년 기능성쌀 사업을 시작해 강황·홍국·클로렐라 등을 적용한 제품을 개발해 왔다. 국내산 유기농 쌀을 활용한 유기농 기능성쌀로 유기가공식품 인증을 받았으며, 기능성 원료를 더해 기능성을 표시한 쌀 제품군도 운영하고 있다. 회사 측에 따르면 현재까지 개발한 기능성쌀 제품은 100여 종이다.

기능성쌀로 농림축산식품부장관상을 세 차례 받았으며, 2024년에는 강황쌀·클로렐라쌀·홍국쌀을 해외에 수출했다. 2025년에는 ‘효소 처리 기반의 저당 기능성 곡물 제조 방법’ 특허를 등록하고 부산 스타소상공인에 선정됐다.

회사는 이번 소재를 활용한 소비자용 브랜드 ‘여미로(YEOMIRO)’도 선보인다. 여미로 분말은 취사 시 밥물에 넣거나 물·우유·요거트 등에 섞어 섭취할 수 있는 형태다. 스틱형 제품에는 쌀눈미강 복합발효 분말에 식이섬유 3종, 마그네슘, 유산균을 더했다.

김세원 대표는 “한 톨의 기능성쌀에서 시작한 도전이 이제 쌀눈과 미강의 잠재력을 되살리는 그린바이오 기술로 이어지고 있다”며 “독자 개발한 소재와 신제품 여미로를 통해 농부가 키운 우리 쌀의 가치를 국내외 시장으로 넓히고, 식품기업들의 든든한 연구개발 파트너가 되겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지