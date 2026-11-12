스캔들 덮친 스캔들… 해임 기로에 선 젠슨 황

인공지능(AI) 반도체 시장을 이끌어온 젠슨 황(63·사진) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자신이 공동 창업해 33년간 이끈 회사에서 쫓겨날 위기에 놓였다. 불륜 상대가 중국 간첩이라는 의혹이 제기된 데 이어 자사 여성 임원과 혼외 관계를 맺었다는 보도까지 나오면서 사면초가에 몰렸다.



미국 월스트리트저널(WSJ)과 로이터 등에 따르면 엔비디아 이사회는 11일(현지시간) 회의를 열고 황 CEO 거취를 논의했다. 11명으로 구성된 엔비디아 이사회는 황 CEO를 제외한 10명이 독립이사다. 해임은 정관상 이사 과반수 찬성으로 결정된다. 블룸버그통신은 이사회가 외부 전문업체와 함께 후임을 물색하는 한편 대행 임명도 검토 중이라고 전했다.



이사회는 지난 8일 독립 조사에 착수하면서도 “젠슨과 경영진을 믿는다”고 밝혔으나 사흘 만에 기류가 바뀌었다. 외신들은 이번 사안이 중국인 여성 사업가 앨리스 황과의 단순 불륜을 넘어 국가 안보 문제로 번진 점을 배경으로 꼽는다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 사내 불륜 의혹을 받는 킴벌리 파월 부사장.

또 다른 사내 불륜 사실이 불거진 점도 주요인으로 꼽힌다. 뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 헬스케어 사업을 총괄하는 킴벌리 파월(48) 부사장과 혼외 관계였다고 전현직 직원 5명을 인용해 전했다. 기혼인 두 사람이 지난 3월 연례 개발자 콘퍼런스 기간 행사장 인근 호텔에서 애정 표현을 하는 모습이 목격됐다는 것이다. 파월 부사장은 의료 영상과 생명과학, 신약 개발, 헬스케어 데이터 분석 등에 적용되는 AI와 가속 컴퓨팅 기술 사업을 총괄하고 있으며, 황 CEO에게 직접 보고하는 임원 약 60명 가운데 한 명이다. 황 CEO는 이 보도에 구체적인 해명을 내놓지 않았다. 엔비디아 행동 강령은 개인적 관계를 포함해 이해 상충을 일으킬 수 있는 상황을 피하도록 규정하고 있다.



일부 거론되는 후임자가 있긴 하지만 불투명한 데다 워낙 엔비디아의 회사 지배구조가 황 CEO에 집중됐던 탓에 시장에선 엔비디아의 ‘키맨 리스크’가 현실화하고 있다는 지적이 나온다.



황 CEO의 거취는 국내 산업계에도 발등의 불이다. 미 의회가 ‘AI 감독법’ 등 대중 반도체 규제를 강화하면 중국에 공장을 둔 삼성전자·SK하이닉스의 첨단 장비 반입에 제동이 걸릴 수 있다. 고대역폭메모리(HBM) 공급은 물론 현대차·LG·네이버 등과 추진해온 AI 협력에도 차질이 우려된다.

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